Chaleureuses retrouvailles entre Stephen Curry et Kevin Durant

C’est sans doute l’image de ce match sans grand intérêt. Les minutes qui ont suivi ce duel entre Nets et Warriors ont été marquées par l’étreinte entre les deux anciens coéquipiers, Kevin Durant et Stephen Curry. C’est la première fois que les deux hommes se retrouvaient, en public en tout cas, depuis le transfert du premier vers Brooklyn.

On ne connait pas (encore ?) la teneur des propos qu’ils ont échangés, mais visiblement, aucune animosité entre eux. Il y a quelques mois, « KD » confiait qu’il ne s’était jamais senti totalement intégré au sein de l’équipe dirigée par Steve Kerr. « Ça n’a pas toujours été parfait, mais je pense qu’en termes de résultats et de ce qu’on a été capables de faire sur le terrain, je crois qu’il n’y a rien à ajouter », lui avait répondu le meneur dans la foulée.

Cette nuit, Kevin Durant a également été aperçu en train de saluer Draymond Green, avec qui il s’était accroché au cours de la saison dernière. Un incident qui avait laissé des traces.

Avant la rencontre, son ancien coach Steve Kerr assurait qu’il avait hâte de ses retrouvailles. « On ne s’est pas parlé durant la saison mais je l’ai vu cet été, on a eu une très bonne discussion, » décrivait-il. « Le principal, c’est que je souhaite qu’il soit en bonne santé et qu’il se remette à jouer. »

Steve Kerr, à qui les sessions de tirs de Kevin Durant manquent, assurait par ailleurs ne pas être surpris de voir son ancien joueur être aussi actif sur le banc des Nets. Un rôle comparable à celui qu’il occupait avec les Warriors, alors qu’il était sur la touche durant les derniers playoffs : « Il était très vocal, à la manière de Steph Curry et Klay Thompson pour nous aujourd’hui. Kevin était comme ça l’année dernière, donc cela ne me surprend pas du tout qu’il essaie d’aider l’équipe par tous les moyens, tout en continuant sa convalescence. »