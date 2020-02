Les entraînements individuels de Kevin Durant manquent à Steve Kerr

On peut facilement envisager que Steve Kerr regrette déjà le temps béni où il pouvait aligner Kevin Durant, Stephen Curry et Klay Thompson ensemble sur le parquet.

Ce n’est plus le cas, suite au départ du premier et aux blessures des deux autres, mais le coach des Warriors ne pense pas uniquement à ces instants de match quand il se souvient du MVP 2014 et MVP des Finals 2017 et 2018.

« Ses workouts après les entraînements me manquent », explique Steve Kerr. « Il était fascinant durant ces moments. Sincèrement. Ainsi que Stephen et Klay. Regarder ces joueurs après les entraînements, observer leur discipline, leur routine, c’était incroyable. »

Kevin Durant était souvent accompagné de Stephen Curry, et durant une heure, deux des meilleurs shooteurs du monde se répondaient. Et au-delà du pur plaisir visuel pour l’observateur qu’est Steve Kerr, des petites séquences comme celle-ci avaient également un impact sur le groupe.

« Cela nous manque cette saison, pour les jeunes. Qu’ils puissent voir ça », estime le coach des finalistes 2019. « Ce fut, je pense, un véritable facteur de développement durant ces dernières années. C’est magnétisant de voir Durant shooter comme ça. Il bosse tellement dur, avec un énorme sens du détail. »

Les blessures de Stephen Curry et Klay Thompson privent les jeunes Warriors de ce spectacle. Même s’ils restent des ambianceurs de qualité, il faudra attendre encore quelques semaines avant de voir les « Splash Brothers » se défier de nouveau à l’entraînement.