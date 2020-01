Stephen Curry et Klay Thompson, des ambianceurs de luxe

Derniers de la conférence Ouest avec seulement neuf victoires, et actuellement sur une série de huit défaites de suite, les Warriors attendent des jours meilleurs, mais aussi des joueurs meilleurs. En l’occurrence, les retours de Stephen Curry et de Klay Thompson, prévus pour février pour le premier, et mars pour le second.

En attendant, les « Splash Brothers » prennent à coeur leur nouveau rôle, celui de « cheeleader », et leurs jeunes coéquipiers sont touchés de les voir aussi enthousiastes sur le banc.

« C’est surréaliste de voir Stephen Curry sauter comme un petit gamin et m’encourager. C’est son altruisme » apprécie Glenn Robinson III, interrogé par USA Today, tandis qu’Omari Spellman met en avant leur recul : « Ils nous soutiennent avec leurs cabrioles et leurs blagues. Ils essaient de nous réconforter et de faire en sorte qu’on reste détendus plutôt que ce soit agité et chaotique. C’est vraiment appréciable que des anciens prennent le temps de discuter avec nous, qui sommes plus jeunes. »

Pour Steve Kerr, cette attitude n’est pas nouvelle, et les deux se comportaient de la même manière quand tout allait bien. « Notre équipe est comme ça depuis cinq ans, dans le sens où il y a beaucoup de joie en dehors des matches et dans les réussites de chacun. Quand on voit Stephen Curry sauter partout au bord du terrain parce qu’un jeune a fait quelque chose de bien, c’est un rappel que les fondations sont là. »

Pour Willie Cauley-Stein, cet enthousiasme donne également confiance aux plus jeunes. « Ce qu’ils font sera énorme pour les jeunes. Ils leur apportent de la confiance. Quand des stars vous demandent de prendre un tir ou de faire autre chose, cela vous donne un tout autre état d’esprit. »