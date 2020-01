[Stats & Highlights] Les Kings et les Wolves s’enfoncent, Ja Morant étouffé par les Celtics

Sixième défaite de suite pour les Kings, largement battus à Detroit. Après leur démonstration face aux Lakers, les Celtics ont refroidi les Grizzlies, et notamment Ja Morant, laissé à deux petits points…

Privés de Kawhi Leonard, Paul George et Patrick Beverley, les Clippers s’inclinent de leur côté face aux Hawks, alors que les Bulls résistent aux 40 points de Karl-Anthony Towns.

Raptors – Sixers

Magic – Thunder

Knicks – Lakers

Heat – Wizards

Rockets – Nuggets

Suns – Pacers

Pelicans – Spurs

Warriors – Jazz

Pistons – Kings : 127-106

De retour après 42 matchs d’absence, Reggie Jackson n’a pas mis longtemps à retrouver ses sensations, face à une équipe des Kings à la dérive. Derrick Rose est toujours tranchant et les deux hommes font l’écart avant la mi-temps.

Les hommes de Luke Walton lâchent petit à petit et Detroit enchaîne donc une troisième victoire en quatre matchs, sans Blake Griffin ni Andre Drummond. Pour Sacramento, c’est par contre la sixième défaite consécutive…

Pistons / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Morris 27 4/12 3/6 2/2 0 11 11 1 2 0 2 0 13 15 T. Maker 23 1/2 0/0 8/11 2 8 10 1 3 1 3 2 10 17 D. Rose 30 8/17 0/1 6/7 0 6 6 11 4 0 1 0 22 28 S. Mykhailiuk 29 3/4 2/3 5/5 1 2 3 0 4 1 3 1 13 14 T. Snell 33 2/3 2/3 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 6 9 C. Wood 25 7/7 0/0 9/11 0 3 3 1 1 1 3 0 23 23 L. King 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 S. Doumbouya 21 1/4 0/3 2/2 0 7 7 0 1 0 3 1 4 6 J. Bone 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R. Jackson 19 8/14 3/7 3/3 0 3 3 4 0 2 1 0 22 24 L. Galloway 29 5/10 2/6 2/3 0 1 1 0 2 4 1 0 14 12 Total 39/73 12/29 37/44 3 45 48 19 19 9 17 4 127 Kings / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Bjelica 29 6/12 1/4 1/1 4 5 9 5 3 1 3 0 14 20 H. Barnes 35 3/9 1/2 1/2 1 7 8 0 1 0 0 1 8 10 D. Dedmon 31 6/13 1/4 0/0 4 6 10 2 5 0 1 0 13 17 D. Fox 30 8/17 1/2 5/9 0 3 3 3 3 3 1 0 22 17 B. Hield 29 6/16 2/9 0/1 0 4 4 5 5 2 1 0 14 13 A. Tolliver 6 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 H. Giles III 11 1/2 0/0 1/2 1 3 4 3 1 1 1 0 3 8 Y. Ferrell 8 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 C. Joseph 16 1/1 0/0 1/2 0 2 2 1 1 1 0 0 3 6 B. Bogdanovic 26 8/17 3/8 0/0 1 1 2 3 1 0 2 0 19 13 D. Jeffries 2 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 J. James 2 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 K. Bazemore 16 2/4 1/2 2/4 1 2 3 0 4 1 1 0 7 6 Total 42/98 10/35 12/23 12 33 45 23 28 10 10 1 106

Celtics – Grizzlies : 119-95

Sans Jaylen Brown, Jayson Tatum a pris les choses en main avant de devoir sortir pour blessure. L’ailier enchaîne les paniers pour faire le trou, alors que Ja Morant est étouffé par la défense de Boston.

Marcus Smart s’amuse, avec une superbe passe par-dessus l’épaule et le collectif du Massachusetts se régale pour prendre jusqu’à 38 points d’avance dans le quatrième quart-temps. Les remplaçants du Tennessee ramènent l’écart dans des proportions plus convenables mais c’est une nouvelle démonstration de la troupe de Brad Stevens, après la fessée infligée aux Lakers. Ja Morant est ainsi limité à 2 points à 1/5 au tir, 5 passes décisives et 2 balles perdues.

Celtics / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Theis 19 5/7 3/3 1/2 1 3 4 2 2 2 0 3 14 22 J. Tatum 26 9/18 3/7 2/2 1 6 7 4 0 2 1 1 23 27 G. Hayward 28 4/7 2/4 2/2 0 3 3 4 2 1 3 0 12 14 K. Walker 26 2/9 2/5 2/3 1 2 3 4 1 2 0 2 8 11 M. Smart 29 4/9 2/6 2/2 1 5 6 6 2 1 0 0 12 20 G. Williams 12 1/3 0/0 0/0 1 2 3 1 2 0 1 1 2 4 S. Ojeleye 15 3/4 1/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 7 9 V. Poirier 10 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 2 4 E. Kanter 19 6/8 0/0 1/2 4 4 8 3 3 0 2 1 13 20 C. Edwards 12 3/5 1/2 0/0 0 1 1 2 0 1 2 0 7 7 B. Wanamaker 25 5/11 0/3 0/0 0 3 3 3 0 1 0 0 10 11 J. Green 19 2/6 0/0 5/7 0 1 1 2 0 1 0 1 9 8 Total 45/89 14/32 15/20 9 35 44 32 14 11 9 9 119 Grizzlies / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Jackson Jr. 26 5/15 3/8 0/0 0 5 5 1 2 0 3 4 13 10 J. Crowder 18 1/8 1/5 0/0 0 6 6 1 2 1 2 0 3 2 J. Valanciunas 26 7/13 1/2 1/2 3 10 13 1 2 2 0 2 16 27 J. Morant 24 1/5 0/1 0/0 0 1 1 5 2 0 2 0 2 2 D. Brooks 19 1/6 1/3 3/4 2 1 3 0 2 0 4 0 6 -1 B. Clarke 23 4/6 1/2 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 9 10 S. Hill 21 4/6 3/4 2/3 0 2 2 2 0 1 0 0 13 15 K. Anderson 14 4/7 0/1 2/2 0 0 0 2 1 2 0 0 10 11 T. Jones 17 1/4 1/1 0/0 0 1 1 4 0 0 0 0 3 5 D. Melton 22 4/6 0/1 0/0 0 1 1 3 1 1 3 1 8 9 M. Guduric 11 0/1 0/1 2/2 0 2 2 0 1 0 1 1 2 3 G. Allen 18 4/8 0/3 2/2 0 4 4 3 1 0 0 0 10 13 Total 36/85 11/32 12/15 5 35 40 24 16 7 16 8 95

Hawks – Clippers : 102-95

Pas de Kawhi Leonard, pas de Patrick Beverley et toujours pas de Paul George. Les Clippers se présentaient bien déplumés à Atlanta mais cela n’a pas empêché Montrezl Harrell et les siens de signer un 20-0 en premier quart-temps pour prendre l’avantage, face à des Hawks qui rataient 15 shoots consécutifs…

Mais Atlanta, même sans Trae Young, va petit à petit revenir derrière la grosse performance de John Collins (33 points, 16 rebonds) et les actions « clutch » de Brandon Goodwin, le meneur en « two-way contract » !

Hawks / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 36 12/22 3/6 6/6 7 9 16 2 3 3 0 1 33 45 B. Fernando 19 2/7 0/0 2/2 6 3 9 1 3 2 2 2 6 13 D. Hunter 36 3/16 1/6 1/2 1 3 4 1 3 1 3 0 8 -3 J. Teague 25 1/7 1/2 0/0 1 2 3 8 4 0 1 0 3 7 K. Huerter 36 5/14 2/6 0/0 1 6 7 3 3 1 1 0 12 13 C. Reddish 27 3/9 0/3 4/5 1 7 8 1 5 0 2 0 10 10 A. Len 20 3/6 0/2 1/2 3 4 7 0 4 1 2 0 7 9 D. Jones 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -1 B. Goodwin 20 6/14 3/4 4/4 0 3 3 3 3 0 1 0 19 16 V. Carter 13 1/6 1/5 0/0 1 2 3 2 0 0 2 0 3 1 T. Graham 8 0/1 0/1 1/2 2 1 3 0 1 0 0 0 1 2 Total 36/102 11/35 19/23 23 40 63 21 31 8 15 3 102 Clippers / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Harkless 27 2/3 0/0 2/2 1 4 5 1 2 0 4 0 6 7 I. Zubac 15 5/6 0/0 1/2 2 4 6 2 1 0 0 0 11 17 L. Williams 35 6/19 0/7 6/6 0 6 6 7 2 0 3 0 18 15 T. Mann 15 0/1 0/0 1/2 0 0 0 2 2 0 1 2 1 2 L. Shamet 36 4/10 2/6 3/4 0 2 2 0 3 2 1 1 13 10 P. Patterson 7 0/1 0/1 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 2 4 J. Green 22 1/3 1/2 0/0 2 4 6 0 4 1 0 1 3 9 M. Harrell 33 12/23 0/1 6/13 2 5 7 0 1 1 4 3 30 19 D. Walton Jr. 7 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 J. Robinson 19 1/5 1/3 0/0 0 5 5 4 2 0 1 1 3 8 R. McGruder 24 2/7 0/1 3/6 1 5 6 1 2 1 0 0 7 7 Total 33/78 4/21 25/39 8 37 45 19 20 5 14 8 95

Bulls – Timberwolves : 117-110

Zach LaVine fait admirer sa détente et son shoot et comme le début de deuxième quart-temps des Wolves est affreux, l’écart enfle. On est déjà à +19 (49-30) mais Karl-Anthony Towns a trop de talent pour couler ainsi.

L’intérieur de Minnesota est servi à l’envi, et face à une équipe de Chicago qui manque de défense à l’intérieur en l’absence de Wendell Carter Jr. et Daniel Gafford, ça permet aux visiteurs de revenir. Ils sont même devant à l’entrée du « money time », mais Zach LaVine inscrit un 3-points précieux, alors que Shabazz Napier enchaîne une perte de balle et une vilaine brique à 3-points. C’est la septième défaite consécutive pour les Wolves…