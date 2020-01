Les Spurs résistent au coup de folie de Zion Williamson

ESPN a bousculé sa programmation pour diffuser la première apparition de Zion Williamson en match officiel, mais le rookie est discret en début de match. Il distribue une belle passe décisive à Brandon Ingram qui coupe intelligemment mais c’est son acolyte de l’intérieur, Derrick Favors, qui brille en 1er quart. San Antonio revient cependant au score et prend mêmehuit points d’avance quand Patty Mills rentre de loin. Après un départ hésitant, les Spurs sont finalement aux commandes de ce 1er quart (31-24).

Et Zion Williamson dans tout ça ? Après son zéro pointé en 1er quart-temps, Williamson revient au jeu et ne tarde pas à scorer son premier panier en carrière en début de 2e quart, sur un rebond offensif, après un box out tonique. C’est bien joli, mais ce sont les Spurs qui démarrent en trombe. Un 12-4 en l’occurrence pour prendre 15 points d’avance

Alvin Gentry prend un temps mort et ça va déjà mieux pour les Pels avec le vétéran, Jrue Holiday, qui va jusqu’au cercle main gauche, avant de sanctionner à mi-distance. NOLA passe à son tour un 11-5 pour revenir à hauteur, et ils se rapprocheront même jusqu’à -5. Mais LaMarcus Aldridge arrive à 16 points et 9 rebonds à la pause après avoir terminé la mi-temps sur une grosse série, à l’extérieur et à l’intérieur face à la bonne défense de Favors. San Antonio a refait un petit écart à la pause (60-51).

17 points en 3 minutes pour Zion !

Les Spurs reprennent avec la même cadence en 3e quart. Williamson est sur le terrain et s’il inscrit un layup un peu cafouillé, il est plus inquiétant qu’impressionnant. Il marche plus qu’il ne court et il perd deux ballons sur des dribbles assez grossièrement ratés. Les Pelicans restent à portée grâce à Ingram et Holiday mais San Antonio fait sereinement la course en tête. Le banc texan répond bien présent avec White et Mills. Les Spurs restent devant avant le 4e quart-temps et les débuts de Williamson semblent bien secondaires car insipides (94-82).

On attendait ce moment depuis le début, et c’est en 4e quart qu’il arrive. Zion revient en jeu et réussit un panier à 3-points puis un alley oop au contact. Nicolo Melli est sur le point de rentrer à sa place mais le rookie frappe à nouveau de loin. Une 3e et même une 4e fois ! Melli retourne s’asseoir. Avec 17 points en 3 minutes, Williamson a même remis son équipe devant. Mais le prodige doit sortir avec son temps de jeu limité.

Si Ball et Hart frappent à 3-points, Aldridge et les Spurs tiennent bon. A 32 points et 14 rebonds, Aldrige a régné sur la peinture et c’est lui qui permet à San Antonio de s’imposer alors qu’un ultime temps mort de Gentry ne changera rien (121-117). Avec 22 points en 18 minutes, dont ce passage insensé de trois minutes de folie, Zion Williamson a laissé entrevoir son potentiel. Il faudra se montrer patient… pour lui comme pour les spectateurs.