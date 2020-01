À l’usure, les Raptors dominent les Sixers

La rencontre démarre sur un rythme de playoffs, avec d’emblée un duel Simmons-Siakam qui saute aux yeux. Le meneur XXL australien est dans tous les bons coups, et non content de marquer poste bas, il sert de parfaits caviars à ses coéquipiers. La star camerounaise locale lui répond, mais ce sont bien les visiteurs qui ont la première main sur les débats. Les Sixers décident d’allumer de loin, et de faire courir les Canadiens.

Les pourcentages de réussite aux tirs sont très élevés, et Furkan Korkmaz sanctionne de nouveau de loin, profitant des oublis défensifs des Raptors. L’ailier turc ne se fait pas prier pour marquer aussi sur un subtil floater. En face, Powell tente de réveiller les siens avec un gros dunk en transition. Nick Nurse ne fait pas trop tourner, son équipe est dans le dur en défense, et Toronto est distancé après douze minutes (35-26).

Fred VanVleet montre sa dureté en allant chercher les intérieurs adverses, tandis que sur une action anodine, son coéquipier Pat McCaw tombe comme une mouche au sol après un gros contact à la bouche. Neto bombarde de loin, mais VanVleet pousse ses partenaires à serrer la vis en défense. Sur un tir de loin, l’ancien meneur de Wichita State réduit l’écart (40-35). Mais Serge Ibaka prend sa troisième faute, et Simmons continue de noircir la feuille de match.

Marc Gasol retrouve de belles sensations et il plante une banderille de loin pour faire se lever les fans locaux. L’entente avec Siakam est superbe, et le pivot espagnol reprend son rôle d’aiguilleur avec succès. Lowry conteste plusieurs décisions arbitrales mais son équipe a remis le bleu de chauffe au meilleur moment, pour rejoindre les vestiaires à égalité au tableau d’affichage (50-50).

Powell incisif, VanVleet décisif

Simmons remet son costume de patron, et les Sixers repartent de plus belle. À la passe pour Harris, puis au rebond au nez et à la barbe de Gasol, l’Australien se rapproche déjà du triple double alors qu’il reste encore plus de 20 minutes à jouer. Le jeu se hache quelque peu, et malgré cela, les visiteurs sont devant sur un tir primé en tête de raquette de Harris (63-56). Gasol ne rate rien (7/7 aux tirs) mais il est esseulé, ce qui pousse Coach Nurse à prendre un arrêt de jeu.

Ibaka retrouve le parquet, et profite de quelques cadeaux laissés près de l’arceau par un Siakam maladroit, ce qui ne plait pas du tout à Brett Brown, qui le fait savoir à Horford. Ibaka fait un bien fou à sa formation, notamment en alimentant VanVleet qui sanctionne de loin. Toronto reprend l’avantage après trois quart-temps (76-72).

En face, par Korkmaz et Scott, le banc fait de l’excellent travail. En défense, puis de loin, le duo permet aux siens de rester au contact au score. L’intensité rappelle la série de playoffs du printemps dernier, et alors qu’on entre dans le money time, Toronto ne parvient pas à tuer le match (88-82). Brett Brown remet son cinq majeur sur le terrain, et Thybulle, maladroit jusque là, met deux tirs à 3-points.

Moment choisi par Powell pour frapper. A ses côtés, Siakam ne force rien en attaque, et il défend parfaitement sur Horford, qui ne voit plus un ballon. VanVleet prend le relais, et crucifie deux fois les Sixers derrière l’arc à son tour, pour les mettre dans les cordes à deux minutes du terme. Les Raptors peuvent dérouler, et engranger un nouveau succès à domicile face à des Sixers qui ont perdu pied en fin de match (107-95).