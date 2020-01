Les Rockets se réveillent pour repousser largement les Nuggets

« Si ces trois-là parviennent à faire un bon match, on va être dur à battre. On a juste eu du mal à le faire. » Pour Mike D’Antoni, la mauvaise pente actuelle de son équipe peut s’expliquer, en partie, par les difficultés qu’ont les trois meilleurs attaquants de l’équipe à briller le même soir. Ça n’a pas été le cas face aux Nuggets puisque Russell Westbrook, James Harden et Eric Gordon ont tous les trois passés la barre des 20 points.

On a d’ailleurs noté une bonne relation entre Westbrook et Gordon. Sans prendre le moindre tir à 3-points ce soir, l’ancien du Thunder a reçu un paquet de ballons poste bas, en particulier lorsque Harden se reposait sur le banc. Dominant physiquement son vis-à-vis et attirant les prises à deux, Westbrook a pu délivrer de bons ballons vers Gordon ouvert derrière l’arc ou dans ses coupes au cercle.

Cette bonne entente, constatée à l’entame du second quart-temps, a permis aux Rockets de creuser le premier écart significatif (48-34). Un écart qui n’a jamais été véritablement comblé par des Nuggets qui se présentaient avec un effectif encore décimé. Trois titulaires absents : Paul Millsap, Jamal Murray et Gary Harris. Et pas non plus de Michael Porter Jr. ou de Mason Plumlee.

Les Nuggets ne reviennent jamais dans le match

Soit, évidemment, beaucoup de responsabilités dans les mains de Nikola Jokic qui a donné tout ce qu’il a pu au poste face à Clint Capela. Auteur de son 8e triple double de la saison, le pivot a reçu le soutien en attaque de Jerami Grant, Torrey Craig ou même PJ Dozier. Mais les Nuggets, dominés au rebond, n’ont jamais trouvé de solution face aux explosions au cercle de Westbrook. Ou aux bonnes séquences collectives des Rockets terminées avec une « extra-passe ».

Tranquillement en tête à la pause (60-43), les locaux ont continué de dérouler leur basket dans le troisième quart-temps (92-71) avec la participation de Austin Rivers avec son adresse extérieure. Alors que Westbrook continuait d’attaquer le cercle et que Gordon envoyait missile sur missile (6/8 de loin), Harden alimentait sa colonne de points principalement sur la ligne des lancers. Symbole du manque d’agressivité adverse : le barbu a obtenu, et rentré, à lui seul autant de lancers que l’équipe adverse…

Après quatre défaites de suite, les Rockets (27v – 16d) repartent de l’avant avant une série de quatre matches à l’extérieur, qui démarre vendredi dans le Minnesota. Les Nuggets (30v – 14d) se déplacent à la Nouvelle-Orléans le même soir.