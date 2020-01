Le duo LeBron-Davis assure face aux Knicks

Lourdement battus à Boston, les Lakers ont renoué avec la victoire à New York, engrangeant leur 35e succès de la saison. En patron, LeBron James continue ainsi de se rapprocher du record de points en carrière de Kobe Bryant qui pourrait tomber d’ici la fin de semaine du côté de Philadelphie, tout un symbole.

L’ambiance est toujours particulière entre les Knicks et les Lakers au MSG et les stars veulent se montrer. Anthony Davis à 3-points et LeBron James avec un 2+1 se distinguent ainsi d’entrée de jeu pour lancer les Californiens. Marcus Morris et Taj Gibson montrent du répondant, tout comme Elfrid Payton, qui enchaîne un dunk et un service pour son pivot afin de permettre à New York de faire la course en tête.

Frank Ntilikina tente le poster de l’année

LeBron James rectifie le tir avec un 3- points et un dunk en transition (17-20). Rajon Rondo prend le relais en sortie de banc, mais les Knicks peuvent compter sur leur doublette Ntilikina-Robinson pour secouer le tout. Le pivot signe un dunk d’entrée tandis que le Français (à 0/8 au tir en 12 minutes) tente le dunk de l’année sur Dwight Howard.

Le duo Dotson-Knox plante ensuite trois paniers à 3-points qui poussent LA à réagir (36-31). LeBron James montre le chemin avec deux lay-up, un tir à mi-distance suivis d’un tir à 3-points (40-42). Grâce à Elfrid Payton et Julius Randle, auteur de deux dunks avant la pause, les Knicks sont toujours dans le coup à l’heure du repos (48-48).

LA en maîtrise

Le « alley oop » entre LeBron James et JaVale McGee donne le ton dès la reprise. Les Lakers sont bien plus déterminés, à l’image d’Anthony Davis qui passe à son tour un panier avec la faute ou de LBJ qui passe un fade-away sans trembler (54-61). KCP et Kyle Kuzma en transition font alors passer l’écart à +9, mais NYC, qui enregistre alors le retour de Dennis Smith Jr, reste au contact suite à un deuxième missile consécutif signé Damyean Dotson (70-76).

LA ne tremble pas au moment de conclure, à l’image du 3-points depuis le corner de Rajon Rondo ou de Kyle Kuzma qui porte la marque à 70-83, toujours sur contre-attaque. Les Lakers gardent ainsi la maîtrise même si l’écart n’enfle pas. Le 3-points de Marcus Morris et les deux paniers de Julius Randle en toute fin de partie feront illusion pour les Knicks qui s’inclinent finalement 100 à 92.