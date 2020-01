Le Magic pris au piège du Thunder

Début de rencontre assez compliqué pour les deux équipes sur un plan offensif. Malgré de belles séquences collectives, le Magic et le Thunder ont du mal à scorer à cause d’une certaine maladresse. Les premiers ajustements de Billy Donovan vont faire du bien à OKC. Dennis Schroder et Mike Muscala apportent de la vitesse et de l’adresse en sortie de banc. Les deux anciens Hawks se trouvent sur pick-and-roll et ils permettent à leur équipe de prendre 8 points d’avance (18-10). Trop tenté par le tir à 3-points, Orlando va vite devoir trouver de l’alternance afin de pouvoir revenir dans ce match. Envoyés au front, Mo Bamba et Michael Carter-Williams répondent aux attentes. Les deux hommes sont agressifs vers le cercle et ils forcent OKC à défendre les drives. Le banc du Magic a répondu présent (24-21).

Le match s’enflamme et le spectacle est au rendez-vous. Grâce notamment à Nerlens Noel qui profite des offrandes de Chris Paul ou Schroder pour s’envoler dans le ciel floridien. Orlando est en souffrance face au rythme imposé par son adversaire. Paul relance au maximum le jeu et s’amuse en transition puis Gallinari en isolation face à Vucevic brille : OKC domine (46-32).

Un incessant yo-yo pour le Magic

Steve Clifford est obligé de prendre un temps-mort. Secoués par la colère de leur coach, les joueurs du Magic commencent à être plus présents défensivement. En attaque, Fultz joue avec plus de détermination. Il score un lay-up puis il trouve Vucevic à 3-points. Quelques secondes plus tard, c’est Evan Fournier jusque là muet qui trouve la mire à longue distance. Orlando a remis les pendules à l’heure avec un 10-0 (46-42).

Mais il en faut un peu plus pour faire douter cette équipe d’OKC. Surtout qu’Orlando n’arrive toujours pas à contrôler l’agressivité adverse. Ils sont battus trop facilement sur des un-contre-un ce qui permet au Thunder de s’amuser en attaque. Le Magic est dans l’obligation d’apporter des aides défensives et Muscala profite des décalages pour scorer de loin. Cette fin de 1ère mi-temps est difficile pour les locaux malgré un bon Vucevic. Mais Schroder, SGA et Paul sont trop forts pour Orlando. Ce dernier en toute fin de quart-temps envoie Noel claquer une nouvelle fois un alley oop… +9 à la pause pour le Thunder (60-51).

Au retour des vestiaires, Aaron Gordon réveille la salle d’un superbe dunk sur Nerlens Noel. Une action symbole de l’agressivité retrouvée du Magic. A l’image aussi d’Evan Fournier dont le jeu à deux avec Vucevic fonctionne à merveille. Les deux hommes se trouvent les yeux fermés et Orlando revient au score (66-63).

Duel de 6e hommes : Ross-Schroder

La joie est de courte durée pour les fans d’Orlando qui vont rapidement voir leurs joueurs retomber dans leurs travers. Les pertes de balles et l’incapacité à contrôler les drives redonnent une belle avance à OKC qui maîtrise très bien cette partie. Que c’est dur de défendre face à une équipe qui a tellement d’options sur pick-and-roll ! Si Orlando change sur les écrans, Gallinari profite de son avantage de taille… S’il décide de coller le joueur, c’est alors Noel qui est trouvé dans les airs : Orlando ne peut pas lutter tout simplement (80-65).

Dos au mur, les hommes de Clifford n’ont plus le choix. Il faut relancer le jeu et enflammer cette rencontre. Un homme au Magic adore faire ça, c’est Terrence Ross. L’ancien dunkeur des Raptors demande tous les ballons en attaque et plus rien ne lui résiste. Il score 11 points dans les quatre dernières minutes avec des tirs dont lui seul à le secret. On pensait Orlando au bord de précipice, mais le Magic a montré du caractère en revenant à trois points à 12 minutes du terme (92-89).

Vexé, OKC retrouve son jeu d’attaque et remet à nouveau Orlando dans les cordes (102-91). Personne côté Magic ne peut stopper Schroder. La star allemande tente de provoquer à chaque fois qu’il a la balle et quand il est en forme comme ce soir, il n’y a pas grand chose à faire (107-98).

Comme lors du 3e acte, Orlando trouve les ressources mentales pour revenir dans ce match. Gordon à 3-points lance l’ultime remontée et son équipe inflige un 8-0… C’est l’heure du money time (107-106). A l’image de ce match, Orlando n’arrive pas à prendre les devants. Intelligemment, OKC joue sur un rythme plus lent et force son adversaire à faire des fautes. Ross donne tout pour permettre à son équipe de réaliser un hold up, mais Schroder, encore lui, termine le boulot et OKC s’impose logiquement avec une belle maîtrise des moments chauds (120-114).