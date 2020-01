Les Pacers en démonstration à Phoenix

Les Pacers imposent déjà leur puissance en début de match, avec leur présence au rebond offensif. Comme Phoenix a aussi tendance à oublier de fermer les espaces de loin, les Pacers se régalent. Mieux, les joueurs de Nate McMillan défendent très bien, et un premier écart est rapidement installé. Domantas Sabonis et T.J. Warren (12 points chacun en première mi-temps) sont une fois de plus les plus en vue.

Rien ne s’arrange pour les Suns, qui peinent à inscrire des paniers, et ils s’en remettent à la vista à la passe de Ricky Rubio ou des exploits individuels de Kelly Oubre Jr. et Devin Booker (14 points à la pause pour ce dernier). Sans forcer, simplement avec des mouvements et des transitions, les Pacers obtiennent des bons tirs et dominent largement. L’absence d’Aron Baynes se fait sentir de ce côté du terrain, tandis que Warren se venge de ses anciens coéquipiers.

Certes, l’avance d’Indiana n’est pas énorme à la pause (48-54), mais même sans Malcolm Brogdon, sorti à cause d’un coup au visage, les Pacers vont prendre aisément leurs distances. Il y aura jusqu’à 25 points d’écart en seconde mi-temps et Indiana peut se contenter de gérer, face à une pâle équipe de Phoenix, inoffensive, notamment à 3-pts.

Victoire donc très tranquille pour Indiana (112-87) et prestation très décevante des Suns qui n’arrivent pas à enchaîner deux bons matches.