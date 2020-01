Un gros contreur de plus aux Knicks

Ça va voler très haut dans la raquette des Knicks puisque Mitchell Robinson, 1.8 contre par match, va être rejoint par Kenny Wooten, qui arrive avec un « two-way contract » et le statut de deuxième meilleur contreur de la G-League avec 3.4 contres par match en… 24 minutes ! Les deux se connaissent déjà puisque Kenny Wooten, rookie non drafté à sa sortie d’Oregon, joue avec les Westchester Knicks, l’équipe affiliée.

Petit intérieur de 2m04, il va donc passer la fin de saison entre la NBA et la G-League, et s’il a la possibilité d’entrer en jeu, on surveillera son jump car c’est lui, pour l’instant, qui décroche la palme du plus beau contre de la saison.

Pour lui faire de la place, les Knicks ont coupé Ivan Rabb.