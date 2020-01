Kyrie Irving de retour à l’entraînement

Alors que Brooklyn vit une période très compliquée avec sept revers de suite, la franchise peut enfin nourrir un peu d’espoir puisqu’après près de deux mois d’absence, Kyrie Irving s’est de nouveau entraîné.

S’il a indiqué il y a peu qu’il réfléchissait toujours à une possible opération de son épaule, qui l’éloignerait encore des terrains entre trois et quatre mois supplémentaires, il est revenu à l’entraînement pour justement évaluer ses capacités. Le plus rassurant est qu’il a pu le faire sans la moindre restriction, en situation d’opposition, selon The Athletic.

Selon la publication américaine, d’autres sessions sont prévues et c’est après cette séquence qu’on saura si le champion NBA 2016 est apte ou non à revenir pour de bon.