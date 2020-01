Kyrie Irving sort de son silence

Près de deux mois après son retrait des terrains à cause d’une blessure à l’épaule, Kyrie Irving s’est enfin adressé à la presse. Beaucoup de flou entoure sa blessure et son indisponibilité, et le meneur a tenté d’éclaircir la situation.

« Franchement, ça craint et c’est démoralisant » a-t-il d’abord reconnu. « Ça va beaucoup mieux mais j’ai toujours des difficultés quand je lève le bras pour shooter. Pour l’instant, j’ai vu plusieurs spécialistes, dont un dans l’Arizona. J’ai reçu des piqûres de cortisone, dont la dernière le 24 décembre, mais une opération reste possible. On va évaluer la situation, mais une opération m’écarterait des terrains pendant trois ou quatre mois ».

Le meneur des Nets a ressenti une alerte à l’épaule droite face aux Pelicans le 4 novembre dernier, et il s’agit d’une bursite. Il faut se souvenir que dans le passé, Kyrie Irving avait déjà manqué des rencontres à cause de cette épaule, que ce soit avec les Cavaliers ou les Celtics.