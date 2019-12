Jordan Clarkson affiche la couleur pour sa première

Échangé contre Dante Exum, Jordan Clarkson est arrivé jeudi matin à Salt Lake City en provenance de Cleveland pour jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs, à l’occasion de la réception de Portland, conclue par une victoire. Avec un temps d’adaptation aussi court, le mot d’ordre était simple : rester soi-même.

« C’est un long processus, ça va prendre du temps pour qu’il soit à l’aise mais on veut aussi qu’il ne réfléchisse pas trop » expliquait Quin Snyder avant la rencontre. « Ça reste du basket. Ses coéquipiers vont bien l’accueillir. S’il est perdu, ils lui diront quoi faire. Ce serait contre-productif de lui bourrer le crâne. »

« Je suis arrivé ici avec un état d’esprit ouvert » confie-t-il sur NBA.com. « Je sais que ces gars sont très bons, le groupe est talentueux. Je vais essayer d’aider l’équipe comme je peux en donnant tout quand je suis sur le terrain. » Tout donner pour Jordan Clarkson, c’est souvent tirer : en 21 minutes, il a compilé 9 points à 4/12 aux tirs, soit plus que tous les autres remplaçants réunis.

« Il joue avec un niveau de confiance dont on a besoin »

« Je me suis senti très à l’aise » poursuit-il. « Le coach m’a dit de jouer mon jeu, et qu’on s’ajusterait ensuite. Je suis arrivé ce matin, on a discuté, on a regardé un peu de vidéo, et je suis content d’avoir cette opportunité. C’était un bon match, j’ai eu droit à un accueil chaleureux de la part des fans, il y avait une super énergie. »

« Ça se voit qu’il en veut, et il joue avec un niveau de confiance dont on a besoin » apprécie son entraîneur, qui ne lui reprochera pas de vouloir faire des étincelles avec des remplaçants avant-derniers de la ligue au niveau du scoring. Un entraîneur qui tient aussi à souligner sa capacité à chercher ses coéquipiers. « Parfois, il a fait des passes pour que quelqu’un d’autre prenne le tir, ça montre qu’il est altruiste, et qu’il a cette capacité à créer le jeu pour lui mais aussi pour les autres. » Jordan Clarkson peut-il être l’homme providentiel du Jazz en sortie de banc ?