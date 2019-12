Grâce au duo Mitchell-Gobert, le Jazz résiste au furieux comeback des Blazers

Le Jazz va mieux et il le prouve dès les premières minutes avec Rudy Gobert (sur une grosse claquette) et Joe Ingles à la finition. L’Australien est bouillant, et il écope même d’une technique pour avoir un peu trop célébré son panier (12-2). Côté Blazers, Damian Lillard va mieux après son non match face aux Pelicans, et son « step back » limite les dégâts (15-8). Le problème, c’est que Ingles est déchaîné, et que Bojan Bogdanovic lui emboîte le pas pour donner 12 points d’avance (25-13).

Quin Snyder commence à faire souffler ses stars, et les Blazers en profitent pour recoller, avec Carmelo Anthony et toujours Lillard. Sauf que le Jazz déroule son basket, et le retour de Donovan Mitchell enfonce le clou pour donner 15 points d’avance après douze minutes (37-22). Terry Stotts cherche des solutions, et il remet le duo Anthony-McCollum sur le parquet. Une option payante puisque les Blazers enchaînent par un 9-0. En face, Jordan Clarkson se montre à son avantage pour ses premiers dribbles sous ses nouvelles couleurs, avec notamment un « step back » latéral à 3-points. Sauf que Portland va mieux, et c’est la doublette Labissiere-Simmons qui rapproche un peu plus les Blazers (46-40).

Pour relancer la machine, Quin Snyder n’a pas d’autre choix que de rappeler ses stars, et Rudy , à 100%, lance un 8-0 pour reprendre le large (62-48). À la pause, le Jazz mène de 10 points.

CJ McCollum sonne la charge

C’est au retour des vestiaires que ça se complique pour les Blazers. En quatre minutes, le Jazz signe un 14-0 avec Ingles et Mitchell qui frappent de loin (76-55). Portland est sonné, et c’est Emmanuel Mudiay qui fait passer l’écart au-dessus des 20 points (83-62). McCollum hors du coup, Portland manque de variétés en attaque, et sous les panneaux, Gobert joue parfaitement son rôle d’intimidateur. Au début du 4e quart-temps, Utah mène toujours de 20 points (96-76). Mais c’est mal connaître les Blazers que de penser que la rencontre est terminée, et c’est CJ McCollum qui va se réveiller. Sous son impulsion, Portland signe un 10-0 pour revenir à -7 (100-93). Sur son banc, Snyder s’agace et il écope même d’une technique.

Le Jazz cherche un second souffle, mais CJ McCollum insiste. C’est encore lui qui ramène les siens à -1 (103-102). Il reste cinq minutes à jouer, et le « money time » va être somptueux. C’est Mitchell qui prend ses responsabilités en attaque et il va chercher le panier avec la faute dans une salle en fusion (109-105). Puis c’est Gobert qui va finir le boulot. Le Français se jette sur un ballon qui sortait en touche, et il sert Bogdanovic dans le corner (112-107). Portland n’est pas mort, et Lillard et Mitchell s’échangent des 3-points. Sauf que Gobert n’est pas le meilleur défenseur de la NBA pour rien, et il gêne d’abord Melo, puis bâche un layup de Lillard. Bogdanovic peut finir le boulot aux lancers, le Jazz s’impose 121-115.