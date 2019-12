Dans un début de rivalité avec les Rockets, les Clippers ont perdu leur calme

Entre les brouilles dans le tunnel de janvier 2018, un Austin Rivers qui réclame l’expulsion de son père ou les mots échangés entre Russell Westbrook et Patrick Beverley, il se passe toujours quelque chose quand les Clippers retrouvent les Rockets.

Ce choc de jeudi soir n’a pas dérogé à la règle avec pas moins de six fautes techniques et deux Clippers renvoyés aux vestiaires. Lou Williams a été expulsé en début de dernier quart-temps, après avoir exprimé son mécontentement aux arbitres, suite à une faute sifflée sur Russell Westbrook. Pour Doc Rivers, cette tension a plombé ses Clippers.

« On a perdu notre calme, collectivement », estime le coach de Los Angeles. « C’est une bonne leçon pour nous, à nous de la retenir. Je préfère que ça arrive là que dans le quatrième quart-temps d’un match de playoffs. Je pense que l’arbitre a laissé toutes ses chances à Lou Williams pour éviter une expulsion. Mais ce dernier a explosé et n’est pas redescendu. Ça arrive, même si ça ne devrait pas se produire dans un dernier acte. On ne peut pas prendre de techniques à ce moment. Que Lou ait raison ou tort, le moment est trop important, il faut laisser couler. »

« Un petit quelque chose de rivalité »

Patrick Beverley accompagnera, en fin de match, son coéquipier aux vestiaires. « Ce fut un combat de chiens », commente Mike D’Antoni. « C’est une vraie bonne équipe et ce sont de sacrées batailles. Il y a des poids lourds sur le parquet. Ce sera pareil pour le quatrième affrontement à venir (le 5 mars 2020) ».

De quoi instaurer une rivalité entre les deux équipes ? Comme les Rockets n’ont plus les Warriors comme ennemis jurés et que la température est toujours bouillante entre les deux formations, il y a les ingrédients nécessaires.

« Je ne sais pas, mais il y a un petit quelque chose, c’est certain », avance ainsi Doc Rivers. Paul George, lui, ne semble pas vraiment d’accord. « On n’a rien gagné, Houston n’a pas remporté le titre depuis une éternité. Il en faut plus pour que ça devienne une rivalité. »

Une série de playoffs serait le parfait décor pour cela.