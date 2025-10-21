30 jours/30 équipes : New York Knicks

Après avoir fait tapis avec leurs tours de Draft pour se construire un effectif capable de jouer le titre NBA, New York a abattu une de ses dernières cartes. Les Knicks se sont ainsi séparés de Tom Thibodeau, qui avait su emmener la franchise en playoffs quatre saisons sur les cinq passées sur le banc.

La première finale de conférence depuis 2000 n'a pas suffi au désormais ex-entraîneur de Gotham. Il revient désormais à Mike Brown d'emmener « Big Apple » de retour au sommet, 52 ans après son dernier titre.

C'est un bouleversement majeur pour les Knicks. Avec Tom Thibodeau, New York s'était redonné l'image d'une équipe dure et physique, parfois rigide dans son approche du jeu : tout l’inverse du style Mike Brown. Le coach est réputé pour sa proximité avec ses joueurs et sa souplesse, pour s'adapter aux qualités de chacun. Avec les Kings, il était l'architecte de la meilleure attaque de la ligue en 2023, menant Sacramento à une étonnante troisième place de l'Ouest. Du jeu plus libre, du rythme et de la prise d'initiative, autant d’éléments qui ont parfois fait défaut aux Knicks ces dernières saisons, notamment en playoffs.

Et New York a les armes offensives pour s'offrir davantage de diversité en attaque. Jalen Brunson sera une nouvelle fois le leader, tant à la création qu'à la finition. Le meneur pourrait être l’un des grands bénéficiaires de l’arrivée de Mike Brown, qui n’hésite pas à responsabiliser ses leaders à la mène. Karl-Anthony Towns cherchera pour sa part à confirmer sa belle première saison avec sa nouvelle franchise, et devrait avoir davantage d'opportunités pour faire parler son adresse longue distance.

Le socle de l'effectif demeure inchangé, avec Mikal Bridges et O.G. Anunoby sur les ailes, le couteau-suisse Josh Hart et les précieux « role players » Mitchell Robinson et Miles McBride.

Mais après la méthode Thibodeau, qui a tiré sur la corde de ses joueurs majeurs, quitte à utiliser son banc au minimum, les remplaçants de New York pourraient tirer profit de l'arrivée de Mike Brown. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas anodin si les Knicks se sont empressés de signer les jolis coups Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele, malgré des finances déjà dans le rouge. Même si les autres Français Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ne devraient que peu goûter au parquet, la rotation s'est considérablement étoffée.

Fini la rotation à sept joueurs comme lors des derniers playoffs, qui avait montré ses limites face aux Pacers. Mais tout dépendra désormais de l'adaptation des Knicks à leur nouvel entraîneur.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Jordan Clarkson, Mohamed Diawara (draft), Tosan Evbuomwan (two-way), Trey Jamison III (two-way), Guerschon Yabusele

Départs : Precious Achiuwa, Cameron Payne, P.J. Tucker, Delon Wright

LE JOUEUR À SUIVRE : JALEN BRUNSON

Un peu moins scoreur la saison passée, Jalen Brunson s’est un peu effacé pour mettre en valeur Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges ou OG Anunoby. L'ancien des Mavs devrait être plus utilisé sans ballon, comme à Dallas.

Objectif : lui libérer des tirs ouverts en « catch-and-shoot » alors que Jalen Brunson comptait parmi les joueurs marquant le plus souvent sans passe décisive (plus de trois quarts de ses tirs à 2-points réussis la saison dernière et plus de la moitié de ses tirs à 3-points).

Mike Brown a été à bonne école comme assistant de Steve Kerr à Golden State pendant six saisons. Jalen Brunson n'est pas encore le Stephen Curry de Madison Square Garden, mais son 42,3 % derrière l'arc en réception de passe pourrait le rendre bien plus menaçant s'il est mieux exploité…

Et faire donc passer l'attaque de New York dans une autre dimension… en particulier lors des fins de rencontre, où Tom Thibodeau s'appuyait énormément sur les isolations de son meneur de jeu la saison dernière.

Moyenne d'âge : 27,2 ans

Masse salariale : 211,7 millions de dollars (2e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Demi-finale de conférence en 2024, finale de conférence en 2025… La progression « logique » voudrait que les Knicks jouent le titre en fin de saison. Et l'occasion est presque trop belle. Leurs deux principaux rivaux des deux dernières saisons, les Pacers et les Celtics, devront faire sans leur star. Exception faite des Cavaliers, la majorité des équipes de haut de tableau à l'Est débutent l'exercice dans le flou. Aux Knicks de saisir l'opportunité.

Le jeu offensif moins dogmatique proposé par Mike Brown pourrait déverrouiller un potentiel encore sous-exploité dans cet effectif, que ce soit pour son duo majeur Brunson – Towns, comme pour ses lieutenants de luxe Bridges et Anunoby. Si New York parvient à apporter cette dose de folie et de mouvement dans son jeu tout en conservant une défense a minima solide, les Knicks seront parmi les plus solides équipes de l'Est, voire la plus solide.

LE PIRE SCÉNARIO

Dans notre concertation pour établir ces previews, les Knicks ont devancé les Cavaliers comme numéro un de leur conférence. Mais ce fut d'une très, très courte tête.

L'illustration de la faible marge dont bénéficie New York pour se hisser comme le favori de l'Est. Que l'on ne s'y trompe pas, si les dirigeants new-yorkais ont choisi de se séparer de Tom Thibodeau (quitte à ne pas avoir son remplaçant déjà en tête et à peiner pour trouver son successeur pendant plusieurs semaines…), c'est bien pour viser encore plus haut que ce que l'ancien coach des Bulls et des Wolves avait pu atteindre.

Avec les circonstances de cette saison 2025/26, New York n'a pas d'autre choix que de briller. Et changer du tout au tout de style de coaching n'est pas sans risques. Le jeu tout feu tout flamme de Mike Brown exige de ses joueurs plus d'intelligence tactique que la rigueur exigée par Tom Thibodeau.

Cela pourrait prendre quelque temps avant que la transition ne se fasse. La défense des Knicks, pas la plus imperméable la saison dernière, pourrait en pâtir. Quant à Mike Brown lui-même, ses performances seront scrutées de très près, car New York manque de patience, lui qui ne compte qu’une seule finale NBA à son actif.

