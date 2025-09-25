30 jours/30 équipes : Utah Jazz

Le Jazz ne sait pas encore exactement vers où il va, mais il sait au moins comment. La période Donovan Mitchell – Rudy Gobert est bien tournée et la franchise de Salt Lake City a pris pour de bon le virage de la reconstruction avec le pire bilan – et de très loin – de son histoire la saison dernière (17 victoires).

Le club a poursuivi cet été l'opération place nette pour laisser le pouvoir aux jeunes talents de l'effectif avec les départs de Collin Sexton, Jordan Clarkson et John Collins, rares cadres de plus de 25 ans du roster. Et les interrogations autour de Lauri Markkanen ont été provisoirement réglées avec un nouveau contrat XXL qui le confirme comme joueur majeur de l'effectif… ou prochaine pièce majeure de l’échiquier susceptible de servir de monnaie d’échange.

Le Jazz a dissipé les éventuelles incertitudes et va tenter de redresser petit à petit la pente via la Draft. Neuf des joueurs de l'effectif ont été sélectionnés (ou récupérés) au premier tour par Utah depuis 2022. Reste désormais à leur laisser le temps de grandir, quitte à accepter quelques bosses sur la route en chemin. Keyonte George progresse au scoring, mais pas dans l'efficacité (16.8 points à 39.1%). Isaiah Collier ressemble à une bonne pioche par ses qualités de passeur mais doit encore gagner en justesse. Taylor Hendricks n'a pu jouer que trois matchs la saison dernière avant de gravement se blesser, et Cody Williams a lui aussi vu sa première saison largement perturbée par les soucis physiques.

Mises bout à bout, ces pièces esquissent un puzzle encore désordonné mais qui pourrait être intéressant. Et ce, d'autant plus avec la sélection d'Ace Bailey en juin dernier. L'ailier est tombé jusqu'au cinquième choix alors qu'il possède sans doute le plus gros potentiel de cette promotion de Draft 2025 avec Cooper Flagg. Cela comporte des risques, l’ancien de Rutgers ayant parfois des choix déroutants, tant sur le parquet qu'en dehors. Mais il est une curiosité indéniable, et Utah rêve qu'elle puisse être celle qui changera l'avenir proche de l'équipe.

Patience et expérimentation seront donc une fois de plus les maîtres mots dans l’État mormon cette saison. Celle-ci servira notamment au coach Will Hardy d'étalonnage pour son groupe, qui pourrait encore bouger d'ici à février avec les contrats de Kevin Love ou de Jusuf Nurkic (voire de Kyle Anderson et Georges Niang) qui devraient être utilisés pour de nouvelles manœuvres.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Kyle Anderson, Ace Bailey (draft), Walter Clayton Jr (draft), Kevin Love, R.J. Luis (two-way), Georges Niang, Jusuf Nurkic, John Tonje (draft)

Départs : Jordan Clarkson, John Collins, Johnny Juzang, Collin Sexton, Jaden Springer

LE JOUEUR À SUIVRE : ACE BAILEY

Jamais le Jazz n'aurait espéré pouvoir récupérer Ace Bailey avec le 5e choix de la Draft. Et qu'importe s'il n'a pas daigné se déplacer dans l'Utah pour un essai, son arrivée est un cadeau pour une équipe dont la stratégie de tanking n'avait pas franchement porté ses fruits à la Lottery. Ace Bailey est un joueur de grand talent, au plafond très élevé, comme peu de joueurs dans sa promotion de Draft ou même possiblement dans toute la NBA.

Will Hardy en est déjà fan, et devrait en faire un de ses pions essentiels. Le coach du Jazz aura toutefois du pain sur la planche avec son nouveau venu. Ace Bailey est capable de faire beaucoup de choses, notamment offensivement, mais doit faire de gros progrès sur sa sélection de tirs parfois franchement douteuse.

Dans une équipe en manque de scoreurs naturels autour de Lauri Markkanen, son apport pourrait être quasiment instantané. S'il parvient à épurer son jeu, et à prouver qu'il peut contribuer également dans d'autres secteurs, notamment en défense, l'ancien de Rutgers peut tout simplement changer l'avenir de la franchise.

Moyenne d'âge : 25,7 ans

Masse salariale : 153,4 millions de dollars (29e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les supporters du Jazz ne doivent pas espérer tout de suite un jeu léché, ou des succès fréquents. La saison 2025/26 sera une réussite tant que l'équipe peut grandir, grandir et grandir encore. Utah doit ainsi espérer passer entre les gouttes au niveau des blessures afin d'offrir des minutes et de l'expérience à ses joueurs prometteurs. Et il y a de quoi faire tant ils sont nombreux.

Un temps évoqué à la lutte pour être possible premier choix de la Draft face à Cooper Flagg, Ace Bailey pourrait être un très beau coup, surtout s'il est mis dans les bonnes dispositions pour canaliser son jeu parfois risqué. Une bonne saison de Lauri Markkanen après son été flamboyant avec la Finlande pourrait être une aide précieuse pour libérer des espaces à ses coéquipiers, tout en laissant ouverte la perspective d'une cote encore haussée dans le cas d'un transfert. Le Jazz n'a dans tous les cas aucun intérêt à se montrer trop compétitif puisque son pick du premier tour 2026 prendrait la direction d'Oklahoma City à partir du neuvième choix.

LE PIRE SCÉNARIO

Le Jazz est dans une situation plutôt avantageuse, puisque sans la moindre attente, difficile d'être déçu. Le développement d’Utah est à un stade où chaque mauvaise nouvelle aurait probablement son équivalent positif, libérant du temps de jeu à un autre jeune joueur pour emmagasiner de l'expérience. Même une saison blanche de Lauri Markkanen ne serait pas si préjudiciable, si ce n'est pour le spectacle du côté du Delta Center.

Le pire scénario serait un groupe sans jeune joueur prometteur capable d’aider quand l’équipe recommencera à jouer pour gagner. Une probabilité assez faible, et qui serait de toute façon assumée par la stratégie du “tout pour la jeunesse” de la franchise de Salt Lake City. Et on la voit mal de toute façon chercher à gagner le plus possible le plus vite possible, à moins d'une énorme surprise et d'un bond en avant spectaculaire des joueurs de Will Hardy.

