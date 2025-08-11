Le Jazz devrait conserver Georges Niang

Depuis six mois, Georges Niang est régulièrement transféré. En février, il était à Cleveland avant de finir la saison à Atlanta. Puis, au début de l'intersaison, les Celtics ont envoyé Kristaps Porzingis aux Hawks et il faisait partie de l'échange. Mais Boston a décidé de ne pas le conserver. Résultat : le voilà à nouveau à Utah, où il a déjà évolué entre 2017 et 2021.

Et la suite ? D'après Jake Fischer, le shooteur de 32 ans va pouvoir poser ses valises à Utah et faire la saison à venir aux côtés de la bande à Lauri Markkanen.

Une décision qui s'explique sans doute par le contrat de Georges Niang, qui se termine en 2026, et on remarque que certaines des recrues estivales de la franchise – Jusuf Nurkic, Kevin Love – le seront également. Même si on sait que Love espère rebondir rapidement vers Los Angeles. Kyle Anderson, lui, sera libre en 2027.

Danny Ainge et les dirigeants du Jazz ont donc construit un effectif jeune, avec une masse salariale faible, et les vétérans seront sur le départ dès l'été prochain. De quoi préparer la prochaine intersaison avec beaucoup de dollars à dépenser.

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.3 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 2024-25 * All Teams 79 22 46.1 40.6 79.3 0.6 2.8 3.4 1.4 2.5 0.4 1.0 0.2 9.9 2024-25 * CLE 51 21 47.7 40.0 79.3 0.7 3.0 3.7 1.3 2.5 0.3 0.9 0.1 8.7 2024-25 * ATL 28 23 44.1 41.3 79.3 0.5 2.5 3.0 1.6 2.6 0.4 1.2 0.2 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.