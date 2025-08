Les Celtics échangent Georges Niang et signent Chris Boucher

Les Celtics ont décidé de se montrer actifs en ce début de mois d'août, ESPN annonçant dans un premier temps un transfert avec le Jazz, qui voit le nouveau venu Georges Niang et deux futurs 2e tours de Draft atterrir à Salt Lake City, en échange de RJ Luis Jr.

De quoi réaliser quelques économies, en se séparant du salaire de 8.2 millions de dollars de Georges Niang, absorbé par la « trade exception » créée par Utah depuis le transfert de John Collins. Mais cela permet surtout à Boston de se positionner sur Chris Boucher, ESPN annonçant ensuite sa signature pour un an et 3.3 millions de dollars.

Champion NBA avec les Raptors en 2019, l'intérieur de 32 ans débarque au bon endroit au bon moment, puisque la raquette des Celtics s'est vidée au cours de l'été. Dernier membre de l'équipe championne il y a six ans, il quitte Toronto avec des moyennes en carrière de 8.9 points et 5.1 rebonds, disposant maintenant d'un boulevard pour s'imposer à Boston, qui fait déjà partir Georges Niang dans son ancienne franchise (2017-21).

En quelques semaines, les Celtics ont donc économisé pas moins de 34 millions de dollars en « luxury tax » et ils se situent dès à présent 7.8 millions de dollars sous le très restrictif « second apron ». Faisant passer leur masse salariale de 540 à 239 millions de dollars, et récupérant au passage un rookie non drafté en la personne de RJ Luis Jr., sorti de St. John's.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, en 2025, les franchises peuvent dépenser jusqu’à 196 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher. Depuis 2024, la NBA sanctionne encore davantage les franchises trop dépensières avec un recrutement encadré.

– Trade exception : enveloppe financière récupérée lors d'un échange. Cette somme peut être utilisée pendant un an et la franchise ne peut pas s'en servir pour signer un free agent. Elle peut donc l'utiliser uniquement dans un sign-and-trade (signature d'un free agent dans le cadre d'un échange), ou dans un échange en guise de monnaie d'échange (un joueur contre la somme).

Chris Boucher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 GOS 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2018-19 TOR 28 6 44.7 32.4 86.7 0.6 1.4 2.0 0.1 1.1 0.2 0.2 0.9 3.3 2019-20 TOR 62 13 47.2 32.2 78.4 1.7 2.7 4.5 0.4 1.8 0.4 0.5 1.0 6.6 2020-21 TOR 60 24 51.4 38.3 78.8 1.9 4.8 6.7 1.1 2.8 0.6 0.8 1.9 13.6 2021-22 TOR 80 21 46.4 29.7 77.7 2.2 3.9 6.2 0.3 2.2 0.6 0.5 0.9 9.4 2022-23 TOR 76 20 49.3 32.8 76.2 2.1 3.5 5.5 0.4 1.9 0.6 0.5 0.8 9.4 2023-24 TOR 50 14 50.7 33.0 77.2 1.2 2.9 4.1 0.5 1.4 0.3 0.6 0.5 6.4 2024-25 TOR 50 17 49.2 36.3 78.2 1.4 3.1 4.5 0.7 1.4 0.5 0.6 0.5 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.