Le « minivan » Georges Niang bien conscient de ne pas enthousiasmer Boston

Georges Niang a été transféré aux Celtics en échange de Kristaps Porzingis, parti à Atlanta. Une arrivée synonyme de retour aux sources pour l’ailier qui est né à Lawrence dans le Massachusetts, à moins d’une heure de Boston, mais ce transfert ne ravit pas les fans de la franchise verte et le nouveau venu en a bien conscience.

« Je suis un enfant de Boston et j’ai été échangé contre Kristaps Porzingis, je sais combien les fans ici sont durs »confie-t-il sur le podcast OGs en compagnie de Mike Miller et d’Udonis Haslem. « Ils n’en ont rien à faire que je sois d’ici ou pas. Vous avez juste pris leur licorne pour la remplacer par un minivan. Je suis comme l’ennemi public numéro 1. Ils me regardent et ils se disent : ‘C’est quoi ce truc ? Ça ne brille pas, c’est plein de rayures'. »

À Boston, Georges Niang est surtout connu pour son vice, comme face à Jaylen Brown lors des playoffs 2023…

Prêt à tout pour aider les Celtics

Et pour ne rien arranger, Georges Niang arrive à Boston pour une saison qui s’annonce compliquée, à cause notamment des transferts de Jrue Holiday et de Kristaps Porzingis, mais surtout de la rupture du tendon d’Achille de Jayson Tatum déjà annoncé forfait toute la prochaine campagne. Toutefois, l’ailier espère aider cette équipe de Boston à aller le plus loin possible pour ne pas s’attirer les foudres des fans.

« La certitude, c'est que personne ne veut être dans une équipe de Boston qui perd » avoue-t-il. « Qu’est-ce que je peux faire cet été ? Puis-je être dans la meilleure forme possible ? Est-ce que je peux être un mentor mais également apprendre des nouvelles choses, parce que les Celtics ont gagné des titres. Je me concentre sur la manière dont je peux rentabiliser chaque journée pour gagner des matchs plus tard. »

Pour réussir sa première expérience à Boston, Georges Niang sait qu’il doit briller derrière la ligne à 3-points, un secteur où il tournait à 40% la saison dernière en prenant plus de cinq tirs par soir. Dans une équipe des Celtics très orientée vers le jeu à longue distance, l’ancien des Hawks devrait se sentir comme un poisson dans l’eau.

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.3 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 2024-25 * All Teams 79 22 46.1 40.6 79.3 0.6 2.8 3.4 1.4 2.5 0.4 1.0 0.2 9.9 2024-25 * CLE 51 21 47.7 40.0 79.3 0.7 3.0 3.7 1.3 2.5 0.3 0.9 0.1 8.7 2024-25 * ATL 28 23 44.1 41.3 79.3 0.5 2.5 3.0 1.6 2.6 0.4 1.2 0.2 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.