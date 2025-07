Pourquoi Portland ne va pas envoyer de tours de Draft pour Jrue Holiday

Jrue Holiday a bien été transféré à Portland, comme l'ont confirmé les Blazers et son ancienne franchise, les Celtics. Mais l'échange n'est plus exactement celui qui avait été évoqué…

Le transfert s'est ainsi transformé en “swap” pur et simple entre Jrue Holiday et Anfernee Simons, qui prend, lui, la direction de Boston. Portland devait à l'origine ajouter deux choix de second tour de Draft 2030 et 2031 pour récupérer l'ancien double champion NBA, mais les examens médicaux conduits par la franchise de l'Oregon l'ont poussé à revoir les termes de l'accord assurent le Boston Globe et The Oregonian.

Aucune précision n'a été donnée quant à la nature exacte de ce problème médical, seulement qu'il n'était pas de nature à faire capoter l'échange. Le Boston Globe précise par ailleurs que Jrue Holiday peut effectuer son intersaison sans restriction médicale, et qu'il est attendu en forme pour le camp d'entraînement des Blazers.

Vingt-trois matchs manqués en 2024-2025

Jrue Holiday avait manqué vingt matchs de saison régulière la saison dernière, sa plus faible statistiquement depuis sa saison rookie, puis trois en playoffs. Le meneur/arrière avait souffert de plusieurs blessures, à l'épaule, aux ischio-jambiers, au genou, ou encore à l'aine.

Les Celtics se sont séparés de leur joueur de 35 ans pour limiter leurs dépenses et baisser leur masse salariale, très contraignante pour la construction de l'effectif.

Anfernee Simons arrive dans un registre bien différent, bien plus scoreur mais moins bon défenseur. Boston a aussi officialisé le départ de Kristaps Porzingis vers Atlanta dans un autre échange aux motifs financiers.

“Nous sommes tellement reconnaissants envers ‘KP' et Jrue, et pour le temps que nous avons passé ensemble à Boston” a réagi le président des Celtics Brad Stevens. “Ils ont été de grands joueurs des Celtics dont l'impact sur notre franchise dépassait largement le parquet. Ils ont été partie prenante de deux superbes équipes, dont celle qui nous a apporté une nouvelle bannière. Leur impact sur notre franchise perdurera longtemps et nous avons hâte de les célébrer quand ils reviendront au Garden cette saison.“