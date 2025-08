Les Lakers ou les Clippers, dernière étape pour Kevin Love ?

Dix-sept ans après, Kevin Love pourrait retrouver la Californie. L'ancien gamin de Santa Monica, formé à UCLA à l'université, aurait des vues sur les deux franchises de Los Angeles. ClutchPoints assure que l'intérieur a les Lakers et les Clippers comme destinations privilégiées. Envoyé au Jazz cet été, Love compte bien ne pas rester à Utah comme évoqué plus tôt par le journaliste Marc Stein. L'ancien joueur du Heat viserait désormais un “retour à la maison” pour boucler la boucle selon plusieurs sources à ClutchPoints.

La piste de New York, évoquée suite aux rumeurs autour de son éventuel départ du Jazz, ne serait plus d'actualité, faute d'intérêt de la part des Knicks. Resterait ainsi les Lakers et les Clippers, deux équipes compétitives et qui disposent chacun d'une place vacante dans leur effectif. Chez les “Purple-and-Gold”, il pourrait y retrouver son grand ami LeBron James et reformer le tandem qui avait conduit les Cavaliers au titre NBA en 2016. Il pourrait apporter son expérience au groupe de JJ Redick, ainsi qu'une menace à 3-points bienvenue dans le secteur intérieur.

Les Lakers et les Clippers devront faire de la place pour Love

Les Clippers sont, eux, largement assez dotés en vétérans, mais une place en fin de rotation dans la raquette semble disponible, notamment au poste 4. Il pourrait y devenir une des rotations de John Collins… qui faisait partie du même trade que Love quelques semaines plus tôt, du Jazz vers L.A..

Si l'une des deux équipes venait à se positionner sur le dossier Kevin Love, il lui faudrait toutefois procéder à quelques ajustements dans un premier temps. Notamment sur le plan de l'effectif puisqu'un joueur devra être coupé ou échangé pour faire de la place au joueur de 36 ans.

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 1.9 0.4 14.0 2010-11 ☆ MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 ☆ MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 ☆ MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 ☆ CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.3 19.0 2017-18 ☆ CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 23 11 35.7 35.8 69.6 1.0 3.1 4.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.