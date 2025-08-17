Ace Bailey et le besoin de « se construire une routine »

Près de deux mois plus tard, le soufflé est retombé. Arrivé à Salt Lake City dans le tumulte (et à sa grande surprise), avec un statut de 5e choix de la Draft (malgré ses tentatives pour en sortir), Ace Bailey se rapproche peu à peu de sa première saison en NBA.

Néanmoins, il lui faudra se méfier de certaines choses afin de l'aborder au mieux et, pour aider le jeune homme de tout juste 19 ans à s'habituer à sa nouvelle vie de sportif professionnel, Will Hardy ne manque déjà pas de lui prodiguer de précieux conseils.

« Pour lui, il s'agira avant tout de se construire une routine » a ainsi prévenu l'entraîneur du Jazz. « La NBA, ça en demande énormément. Le nombre de matchs est bien plus élevé que ce à quoi il était habitué. Il y a les entraînements, les shootarounds, les matchs… Le plus important sera donc qu'il trouve sa routine, car je pense que c'est ce qui te sauve pendant une saison. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir [grâce à elle]. »

Lors de sa conférence de presse de présentation, Ace Bailey se disait « privilégié » et « heureux » dans l'Utah. Sur le plan collectif, il ne va cependant pas souvent avoir l'occasion de sourire. En revanche, sur le plan individuel, il pourra s'exprimer pleinement, avec peu de concurrence à son poste et un profil qui offre bien des options à son coaching-staff.

« En attaque, ce sera un peu de jeu sans ballon et avec du mouvement. Je pense qu'il a démontré qu'il était vraiment actif en Summer League. Il peut faire de bonnes coupes vers le cercle et il peut naviguer à travers les écrans » a par exemple déjà ciblé Will Hardy. « En défense, son corps va continuer de se renforcer, donc il s'agira surtout d'utiliser sa longueur, car je pense que c'est l'une de ses vraies forces actuellement. Je crois que c'est comme ça qu'il va pouvoir s'en sortir de ce côté-là du terrain. »