Lentement mais sûrement, Cody Williams continue sa progression à Utah

Dans l'ombre de son grand frère, récent champion NBA avec le Thunder, et dans le relatif anonymat du Jazz qui patauge au fin fond de la conférence Ouest, Cody Williams continue sa progression, lentement mais sûrement.

Après une saison rookie très discrète (5 points, 2 rebonds en 21 minutes), suite à sa Draft en 10e position en juin dernier, le jeune ailier de 20 ans montre cet été à Las Vegas qu'il a bel et bien du talent plein les mains, avec un match à 23 points cette nuit pour offrir au Jazz sa première victoire en Summer League (86-76).

“En première mi-temps, j'ai pris la température du match, pour voir comment ils défendaient, et ensuite, je me suis adapté”, a-t-il déclaré à KSL. “Je pense que j'ai réussi à bien m'adapter en deuxième mi-temps, pour voir ce qui était ouvert et ce qui ne l'était pas, et profiter de ces ouvertures. C'est pour ça que j'ai eu des deuxièmes mi-temps plus productives [cette semaine].”

Avec 15 de ses 23 points après la pause, à un très bon 5/7 aux tirs dont 3/4 derrière l'arc, Cody Williams a effectivement montré que sa lecture du jeu était clairement une de ses qualités premières.

Saisir les opportunités à Las Vegas

Encore perfectible sur son tir ou sur son dribble, l'ailier sorti de la fac de Colorado continue de tracer sa route.

“Il a travaillé très dur cette saison”, confirme Kyle Filipowski. “On peut le voir sur son évolution physique d'abord, mais aussi sur son jeu. Je me suis entraîné avec lui pendant tout l'été et je peux vous dire qu'il a cravaché.”

Encore loin du niveau All Star du frangin, Cody Williams a en tout cas bien compris ce qu'on attendait de lui à Las Vegas. Avec 19 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne en quatre sorties, il a montré qu'il allait dans la bonne direction en n'hésitant pas à prendre plus de responsabilités offensivement.

“Avec la Ligue d'été, il s'agit d'enchaîner les performances et de saisir toutes les opportunités de s'améliorer…”

Cody Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTH 50 21 32.3 25.9 72.5 0.5 1.7 2.3 1.2 1.9 0.5 0.9 0.3 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.