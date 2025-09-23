30 jours/30 équipes : Brooklyn Nets

C'est le jeu des habituelles prévisions de la saison, entre analyse et projections sans garantie. Il y a un an presque jour pour jour, nous envisagions Brooklyn comme la pire équipe de la ligue pour la saison 2024/25.

Raté, puisque les Nets ont laissé cinq équipes derrière eux aux bilans, après un début de saison surprenant. Il faut croire que nous ne retenons pas la leçon, puisque nous plaçons de nouveau la franchise new-yorkaise comme cancre de l'exercice à venir. Peut-être plus encore que la saison passée, il y a bien des motifs d’envisager que Brooklyn squatte les tréfonds les tréfonds des classements.

Une fois encore, les Nets repartent d'une page majoritairement blanche. Des 24 joueurs passés sous la tunique noire et blanche la saison dernière, seuls dix sont encore à Brooklyn, et une seule main devrait suffire pour compter ceux amenés à avoir des responsabilités. Les dirigeants de la franchise poursuivent leur quête d'identité et de joueurs autour desquels bâtir après la tentative de « Big Three » Irving – Harden – Durant.

Après Mikal Bridges ou Dennis Schröder, c'est au tour de Cam Johnson d'être envoyé ailleurs, direction les Nuggets. Le nouvel homme-fort se nomme Michael Porter Jr, qui va vivre sa première expérience NBA loin de Denver, et avec des responsabilités accrues.

À 27 ans, « MPJ » sera l'un des « vétérans » de l'effectif, soumis à une nouvelle cure de jouvence intensive durant l'intersaison. Les Nets compteront cinq premiers choix de la dernière Draft dans leur effectif dont trois à la mène avec le Tricolore Nolan Traoré, Ben Saraf et Egor Demin, plus haut sélectionné, au 8e rang. Le pari est intriguant et terriblement risqué à un poste où l'expérience est souvent une clé. Cet empilage de talent est à l'image de tout l'effectif, dont on a bien du mal à voir vers où il se dirige, si ce n'est une saison de tests où les uns et les autres seront mis à l’épreuve, pour voir s'ils peuvent ou non constituer la future ossature de l'équipe.

Le meilleur marqueur de l'année passée, Cam Thomas, en est la meilleure preuve avec un contrat au rabais signé via la « qualifying offer » pour mieux être libre dans un an et se montrer d'ici là. Il n'y aura donc que peu, voire pas de garanties à Brooklyn, mais pas mal de travail en perspective pour l'entraîneur Jordi Fernandez.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Kobe Bufkin, Egor Demin (draft), Haywood Highsmith, E.J. Liddell (two-way), Terance Mann, Michael Porter Jr, Drake Powell, Ben Saraf (draft), Nolan Traoré (draft), Danny Wolf (draft)

Départs : Tosan Evbuomwan, Cam Johnson, Keon Johnson, D'Angelo Russell, Trendon Watford

LE JOUEUR À SUIVRE : MICHAEL PORTER JR

Après sept ans et six saisons dans les Rocheuses, c'est l'heure d'un nouveau départ pour Michael Porter Jr. « MPJ » sort d'une saison frustrante, correcte statistiquement mais sans l'impact attendu d'un vrai troisième larron dans une équipe qui joue le titre. Il a serré les dents en playoffs avec son épaule en vrac, mais sa production a chuté drastiquement, l'ultime goutte d'eau dans un parcours sinusoïdal avec Denver.

Le voilà désormais à Brooklyn en chef de file, un rôle qu'il n'a jamais dû endosser jusque-là dans sa carrière. L'opportunité est parfaite pour se réinventer dans une équipe où il aura davantage de ballons et de tickets shoot que chez les Nuggets. Le “forward” reste un très bon shooteur, systématiquement au-dessus des 39% à 3-points quand il est en bonne santé.

Peut-il être davantage et s'imposer comme un vrai patron offensif ? Si Cam Thomas devrait encore briguer le rang de meilleur marqueur des Nets, le champion NBA 2023 peut s'imposer comme le principal danger, pour peu qu'il s'en donne les moyens. Le peu d'occasions de le montrer plus tôt dans sa carrière n'ont pas franchement été concluantes : 15,9 points à 44 % au tir quand Nikola Jokic – et sa création – était absent, un peu mieux sans Jamal Murray sans non plus crever le plafond (18,7 points à 49,3 %).

Il lui sera aussi demandé de montrer l'exemple dans une équipe très jeune dont il sera le joueur avec le plus d'ancienneté NBA. Michael Porter Jr devra faire le minimum défensivement, là où il a été à la peine la saison dernière. D'autant qu'il joue peut-être une partie de son avenir individuel, lui n'a plus que deux ans restants à son contrat XXL, et qu'il ne pourra pas espérer retrouver sans montrer une sérieuse progression. L'opportunité de se relancer et de se réinventer est immense.

Moyenne d'âge : 23,7 ans

Masse salariale : 141,5 millions de dollars (30e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Avec autant de jeunes pousses dans l'effectif, les Nets doivent avant tout penser à leur construction qu'à leur résultat. S'ils parviennent à se trouver un ADN qui pourrait correspondre aux pièces actuelles de l'effectif, alors la saison sera déjà une réussite. À Jordi Fernandez de trouver l'équilibre dans son roster, notamment comment distribuer les minutes entre tous les joueurs fraîchement draftés.

Il ne faudra sans doute pas s'attendre à de la régularité à Brooklyn. De l'envie et du combat seront déjà de bons débuts. Un jeu un peu plus “fun” en attaque aussi, après une saison très moyenne de ce côté du parquet (29e aux points marqués par match, 28e rating offensif, 27e pace) pour le premier exercice de Jordi Fernandez sur le banc. Une opération “tapis” pour espérer terminer dans les hauteurs de la prochaine Draft semble totalement logique, même si elle n'est jamais la garantie d'un choix très haut.

LE PIRE SCÉNARIO

Nous écrivions la saison dernière que les Nets allaient “surtout chercher à éviter les coups durs pour les quelques joueurs qui pourraient être du socle des prochaines saisons”. Ou qu'ils devaient “éviter l’écueil d’une saison qui n’apporte rien, d’autant plus avec un effectif aussi jeune, qui doit continuer de progresser et se forger une identité”. Le constat est identique un an plus tard, avec un effectif un peu plus renouvelé encore, et où les meneurs de jeu pourraient se marcher sur les pieds… et donc faire du surplace.

La situation autour de Cam Thomas, conservé pour un an mais qui n'entre pas dans la durée dans les plans de Brooklyn, ne doit pas plomber l'atmosphère autour de l'équipe.

Nic Claxton, autre vestige du début de décennie à Brooklyn pourrait lui aussi ne pas faire de vieux os au Barclays Center, reste encore à le mettre un peu plus en avant que la saison passée où il a vécu une vraie régression alors qu'il venait pourtant d'être prolongé. Et une fois encore, une possible saison manquée dépendra en partie de la future Lottery, si Brooklyn venait à ne pas décrocher un des plus gros poissons de la cuvée de Draft 2026.

