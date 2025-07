Michael Porter Jr, un été pour changer de costume

Comme il avait l'impression de stagner à Denver, parce qu'il était la troisième option offensive derrière Nikola Jokic et Jamal Murray, Michael Porter Jr. a accueilli avec joie son départ à Brooklyn, où il espère pouvoir déployer ses ailes. Chez les Nets, il va devenir le patron de l'attaque.

« Dans une bonne équipe avec tant de joueurs, certains doivent se sacrifier. C'est la nature des choses quand on est dans une équipe qui vise le titre », rappelle le champion 2023. « J'ai tourné à 19 points de moyenne une année (en 2020/21) et je sors d'une saison à 18.2 unités, en tant que troisième option. J'estime en avoir encore dans le réservoir. Je n'ai pas l'impression d'avoir atteint mon maximum. Je suis impatient d'étendre mon jeu, de l'explorer, de voir ce dont je suis capable. »

Le simple fait d'avoir plus de ballons et de responsabilités va permettre à Michael Porter Jr. de montrer plus de choses. Mais passer de la troisième option dans une équipe compétitive, qui tourne, à la première dans une formation en reconstruction ne se fait pas en un claquement de doigts.

Les Nets vont attendre beaucoup plus de lui que les Nuggets, tandis que les défenses adverses seront bien plus concentrées sur lui désormais. Il aura une cible dans le dos, qu'il n'avait pas à Denver.

« Ma préparation et mon travail au quotidien vont être un peu différents et j'espère que cela va se traduire dans mon jeu », commente l'ancien de Denver. « Il y aura sans doute plus de choses au niveau de la création, des situations d'isolation. Jordi Fernandez m'a déjà parlé de moyens créatifs pour je sois à l'aise sur le terrain. Ce sera un dialogue. Et aussi une adaptation, c'est évident. Je ne serai pas le même joueur le premier match que le 20e de la saison, parce que je dois m'adapter à ce rôle et cette charge plus importants. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.