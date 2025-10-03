30 jours/30 équipes : Miami Heat

Mais où en est réellement le Heat ? 2024/25 restera comme un exercice à oublier et une page qui s'est tournée, non sans mal : celle qui reliait Jimmy Butler à Miami. Après les suspensions et les bouderies, l'équipe floridienne est passée à autre chose tant bien que mal, après cette fin amère. Les blessures des uns, l'inconstance des autres… La saison s'est conclue avec deux gifles XXL reçues à la maison par les Cavaliers, après une qualification quasi miraculeuse en playoffs malgré le 10e bilan de l'Est.

Erik Spoelstra doit désormais aborder la suite avec un effectif en partie remodelé, mais qui a conservé l'ADN du Heat. Faute d'avoir pu attirer un grand nom à South Beach, Miami va tenter de faire grandir son groupe en l'état. Seul transfert notable, Norman Powell est arrivé en échange de Kyle Anderson et Kevin Love, 14 minutes cumulées en playoffs la saison dernière. L'ancien arrière/ailier des Clippers va apporter son talent offensif et ses qualités de shooteur (21.8 points à 41.8 % à 3-points la saison passée) à la 21e attaque de la ligue.

Norman Powell sera mis tout de suite à contribution en début de saison, avec l'opération au pied gauche de Tyler Herro qui devrait être absent jusqu'à fin novembre minimum. Le meneur/arrière s'annonce pourtant essentiel à la bonne tenue du Heat après sa saison All-Star qu'il n'a pas pu confirmer en playoffs (de 23.9 points à 47.2 % à 17.8 points à 41.5%). À l'image de Tyler Herro, nombreux sont ceux qui doivent se montrer revanchards après une saison et/ou des playoffs en deçà des attentes. C'est le cas de Bam Adebayo, bien trop en retrait après des années de régularité. Ou d'Andrew Wiggins, principale contrepartie dans l'échange de Jimmy Butler et très inconstant… Quand il n'était pas à l'infirmerie. Terry Rozier ou Jaime Jaquez Jr ont, eux, disparu de la rotation.

Et cela pourrait rester le cas pour faire de la place aux autres joueurs d'avenir de l'effectif, que le Heat va tenter de façonner pour rester dans la première partie de tableau de l'Est. Kel'el Ware a montré des séquences intéressantes pour sa saison rookie et s'installe dans la raquette titulaire. Nikola Jovic et Pelle Larsson ont montré de belles choses lors de l'EuroBasket, et pourrait continuer de gratter des minutes. Le 20e choix de la dernière Draft Kasparas Jakucionis a tout de la bonne pioche, alors qu'il a longtemps été envisagé dans le Top 10. Autant de promesses pour l’avenir, qui réclameront patience et expérience, mais offrent des motifs d’espoir légitimes à Miami.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Simone Fontecchio, Myron Gardner (two-way), Vladislav Goldin (two-way), Kasparas Jakucionis, Norman Powell

Départs : Kyle Anderson, Alec Burks, Haywood Highsmith, Kevin Love, Duncan Robinson

LE JOUEUR À SUIVRE : BAM ADEBAYO

Il est peut-être le symbole le plus marquant de ce Heat cahin-caha en 2024/25. Bam Adebayo aurait pu profiter de la mise en retrait, puis du transfert de Jimmy Butler pour prendre encore plus de poids au sein de la franchise floridienne. Le double champion olympique est au contraire apparu en recul dans la quasi totalité des secteurs : moins de points, moins d'adresse, moins de rebonds, et surtout un impact défensif moins impressionnant…

Bam Adebayo était le seul joueur à avoir terminé dans le Top 5 du vote du meilleur défenseur de la saison entre 2019 et 2024, mais n'a eu le droit qu'au dixième rang la saison passée. Les résultats collectifs du Heat n'y sont pas pour rien. Mais l'ancien de Kentucky n'a pas été exactement lui-même, le joueur calibre All-Star si déterminant.

Il a certes commencé à ajouter une corde à son arc, en tentant davantage sa chance à 3-points. Mais cette nouvelle expérimentation n'aura de sens pour Miami que si son intérieur reste la clé de voûte de son jeu. À lui de retrouver tout son poids, tout en continuant de donner quelques ficelles du métier à son compère Kel'el Ware.

Moyenne d'âge : 26 ans

Masse salariale : 197,5 millions de dollars (14e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

La blessure de Tyler Herro pourrait être un mal pour un bien. Plus mis en avant, Bam Adebayo, Andrew Wiggins et Norman Powell pourraient en profiter pour redistribuer les responsabilités alors que le Heat avait dû apprendre sur le tas la vie sans Jimmy Butler la saison dernière. Le retour en pleine forme de Tyler Herro pourrait alors lancer pour de bon la saison de Miami et relancer une dynamique. Car si le bilan de 2024/25 était franchement décevant (37 victoires seulement), le Heat ne paraît pas si déplumé que cela question talent.

Si l'intégration de Norman Powell se passe aussi bien que celle de Davion Mitchell, comme un poisson dans l'eau sous les ordres d'Erik Spoelstra, il y a quelques mois, le cinq de départ sera costaud avec Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo et Kel'el Ware.

Le banc avec Davion Mitchell, Simone Fontecchio, Terry Rozier, Pelle Larsson, Nikola Jovic, Kasparas Jakucionis, Precious Achiuwa ou Jaime Jaquez Jr est lui constitué de joueurs morts de faim et/ou revanchards qui collent à l'état d'esprit du club floridien. Il n'en faut souvent pas beaucoup plus pour que Miami soit une équipe solide à l'Est, d'autant plus cette saison avec les nombreux blessés chez les cadors.

LE PIRE SCÉNARIO

Une série de dix défaites, deux roustes à domicile de 37 et 55 points en playoffs… Les prémices post-Jimmy Butler ont parfois été un vrai chemin de croix pour le Heat. Et ce n'est pas le simple renfort de Norman Powell qui devrait drastiquement changer le plafond de cette équipe, sérieuse avec deux joueurs de niveau All-Star mais pas encore de superstar établie. Si l'absence de Tyler Herro venait à s'éterniser, qui pourra alimenter la marque de manière régulière ? Pire encore, vaut-il vraiment mieux pour Miami se battre à tout prix pour une place d'honneur et une sortie sans gloire au premier tour des playoffs ?

Cette reconstruction progressive risque de mettre le Heat dans la zone que toute la NBA redoute. Ce ventre mou loin des équipes pouvant vraiment être ambitieuses, mais pas assez médiocre pour récupérer des gros talents à la Draft. Les orientations des prochains mois en Floride en diront sans doute long sur ce qui attend la franchise. Et la traversée du désert est un cas tout à fait envisageable, dont l'exercice 2025/26 ne serait qu'un début.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Jazz 14 – Pelicans 13 – Kings 12 – Suns 11 – Blazers 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …