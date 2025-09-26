30 jours/30 équipes : Washington Wizards

Les Wizards sont en progrès. Si, les chiffres sont formels : Washington a gagné trois matchs de plus en 2024/25 qu'en 2023/24. Dans la capitale fédérale en tout cas, on en est convaincu : l'équipe va dans la bonne direction.

La volonté manifeste des dirigeants de « changer l'image » de la franchise sera l'affaire d'années. L'intersaison n'a pas rimé avec révolution chez les Wizards, même si les ajustements pour être en mesure de bâtir un nouveau projet se mettent petit à petit en place.

L'expérience Jordan Poole vouée à l'échec tant l'ancien Warrior n'a pas l'étoffe d'un « franchise player », Washington reste sur sa méthode entre joueurs d'avenir qui ont tout à prouver, et vétérans en fin de contrat qui pourront apporter un peu d'expérience à court terme. Après Marcus Smart (coupé et encore troisième salaire de l'effectif cette saison…) et Khris Middleton la saison passée, les Wizards ont récupéré C.J. McCollum en échange de Jordan Poole. L'ancien Pelican devrait vivre un court intermède à la Capital One Arena, alors que les lignes arrières sont déjà bien garnies par plusieurs jeunes pousses.

Bub Carrington, Kyshawn George, AJ Johnson et Tre Johnson ont tous moins de 22 ans et auront besoin de place pour se développer. Sixième de la Draft, Tre Johnson sera un des hommes à suivre tant son profil de scoreur manquait à cet effectif. L'ancien de Texas pourrait avoir du temps de jeu rapidement sur le poste 2, même si AJ Johnson, récupéré à Milwaukee, a montré quelques flashs intéressants. Dans le même esprit de jeunes talents dénichés à moindre coût, les Wizards ont peut-être signé une très belle affaire en récupérant Cam Whitmore, devenu plus que jamais surnuméraire à Houston.

Ce dernier sera notamment en concurrence avec Bilal Coulibaly à l'aile dans deux registres très différents. Le Français semble tout de même un des rares joueurs dont la place dans le cinq de départ sera garantie, même s'il doit franchir un pallier pour sa troisième saison, et qu'il va rater le camp d'entraînement.

Son compatriote Alex Sarr partira lui aussi comme titulaire indiscutable. Dans la foulée d'un été plein de promesses conclu par une blessure frustrante, le deuxième choix de la Draft 2024 va avoir tout le loisir de s'épanouir dans la raquette (15.6 points en 27.4 minutes après le All-Star Weekend), tant celle-ci est courte en profondeur. Les Wizards devront trouver le moyen de faire briller ses éléments d'avenir, tout en essayant de réduire un peu l'écart avec le reste de la NBA, eux qui ont enchaîné les défaites cuisantes ces derniers mois.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Marvin Bagley III, Malaki Branham, Tre Johnson (draft), Dillon Jones, C.J. McCollum, Will Riley (draft), Jamar Watkins (draft), Cam Whitmore

Départs : Saddiq Bey, Malcolm Brogdon, Richaun Holmes, Jordan Poole, Marcus Smart, Blake Wesley

LE JOUEUR À SUIVRE : ALEX SARR

On aurait pu parler de Cam Whitmore, qui a montré quelques étincelles de son talent chez les Rockets et qui pourrait exploser dans le contexte plus libre des Wizards. On aurait aussi pu parler de Bub Carrington voire de Bilal Coulibaly, dont la troisième année sera particulièrement importante, pour s'affirmer comme une pièce majeure.

Néanmoins, étant donné la faiblesse du secteur intérieur mais aussi ce qu'il a montré sur la dernière partie de saison, ou encore avec l'Equipe de France, c'est sans doute Alex Sarr qui représente les espoirs du club.

Avec sa capacité à protéger le cercle tout en étirant le jeu, il offre un profil d'intérieur sur lequel l'équipe Washington espère construire. Sa progression, et sa production, seront donc absolument centrales pour une équipe qui cherche les bases de son projet à moyen et long terme. Et il sera donc scruté de près…

Moyenne d'âge : 24,4 ans

Masse salariale : 165,8 millions de dollars (28e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Washington n'ira sans doute pas tutoyer le Top 10 de l'Est d'ici mai prochain. Mais les Wizards partent de suffisamment loin pour avoir de bonnes chances de terminer comme une surprise plaisante en fin de saison.

Bub Carrington, auteur d'une grosse fin de saison lorsque les pleins pouvoirs lui ont été confiés lors des derniers matchs, Alex Sarr, ou encore Kyshawn George qui a semblé progresser de mois en mois la saison passée… De nombreux profils n’ont encore fait qu’effleurer la surface de leur potentiel dans la capitale.

Il y aura encore quelques roustes en chemin, mais les Wizards peuvent prouver qu’il y a des raisons de croire en eux d’ici deux ou trois ans. D'autant que l'avenir se joue dès maintenant, alors que de nombreux joueurs sont sous contrat rookie et que tous ne pourront prétendre à des prolongations. Washington ne manque en tout cas pas de perspectives, avec seulement 26,3 millions de dollars garantis en 2026/27. Transformer les 65 millions de dollars cumulés des contrats expirants de Khris Middleton et C.J. McCollum en des atouts à moyen terme (joueur à fort potentiel, tours de Draft…) pourrait redonner un peu plus de relief au travail de longue haleine mis en place.

LE PIRE SCÉNARIO

30e rating offensif, 28e défensif, Washington a parfois fait peine à voir en 2024/25. Ne pas montrer quelques signes d'amélioration commencerait à être mauvais signe pour Brian Keefe, qui en sera à deux ans et demi sur le banc à la fin de cet exercice. Qu'une équipe aussi inexpérimentée que ces Wizards fassent coïncider pace élevée (4e de la ligue) et nombre de points encaissés conséquent n'a rien de surprenant. Ne pas le corriger au fur et à mesure des automatismes qui se créent ferait désordre.

Les rotations seront intéressantes à suivre, notamment comment utiliser C.J. McCollum et Khris Middleton, qui ne sont pas voués à s'inscrire longtemps à Washington. Attention aussi à veiller aux hiérarchies dans le groupe, et à ce que certains joueurs plus gourmands et avides de prouver leur valeur ne vampirisent pas le jeu, comme cela a parfois été le cas ces deux dernières saisons. L'important, c'est en effet la progression du noyau de jeunes joueurs…

