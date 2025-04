Alex Sarr sait qu’il doit muscler son jeu pour la prochaine campagne

Alex Sarr en a presque fini de sa saison rookie. Le 2e choix de la Draft 2024 ne sera sans doute pas « Rookie de l’année » mais le Français a affiché son potentiel par séquences, même s’il y a aussi eu des bas.

Son dernier match face aux Bulls, entre maladresse (7 points à 3/15 dont 1/8 de loin) et manque d’impact sous le cercle, a ainsi illustré tous les progrès qui lui restent à faire pour la suite de sa carrière.

Le joueur qui conteste le plus de tirs près du cercle

« C’était juste moyen » a ainsi répondu son coach, Brian Keefe, sur sa protection du cercle lors de ce match. « Mais toute l’équipe était au même niveau. Il n’y avait pas beaucoup de force. On ne bougeait pas beaucoup. »

À 19 ans, Alex Sarr est le socle de la défense à Washington. Ce qui fait qu’il est le joueur qui défend le plus de tirs près du cercle (8.8 par match) cette saison sous le panier. Sauf que ceux qui shootent face à lui réussissent 61.8% de leurs tirs, contre 64.7% en temps normal. Il ne fait donc baisser leur pourcentage de réussite que de 3.0 points de pourcentage. Chez les joueurs qui ont disputé plus de 30 matchs, ça le place seulement au 152e rang sur 393…

Le nombre de shoots défendus (DFGA) cette saison par rapport à la baisse de pourcentage de réussite observée (Diff%) sur ces tirs

En comparaison, Chet Holmgren fait baisser la réussite de ses adversaires de 18.4 points de pourcentage (63.4% à 45%), Kristaps Porzingis de 15.6 (63.2% à 47.7%) et Victor Wembanyama de 13.6 (64.4% à 50.8%).

Évidemment, l’affreux premier rideau défensif des Wizards joue dans cette performance, mais Alex Sarr sait également qu’il doit gagner en puissance pour mieux résister au contact, et de venir plus intimidateur sous le cercle.

« C’est génial, bizarrement, parce que ça lui permet de voir tous les scénarios »

« Je pense que je peux progresser dans tous les aspects de la protection du cercle » admet-il. « En me plaçant plus tôt, en essayant de davantage contrer avec ma main gauche également. Je dois travailler sur mon corps, devenir plus costaud. Tout ça, ça va s’améliorer. Et je vais revenir en étant vraiment un meilleur protecteur du panier. »

Cette première campagne intensive lui a en tout cas permis de comprendre ce que la protection du cercle réclamait, entre le fait d’être « placé tôt », de « rester vertical », de « ne pas baisser les bras ».

Et pour Brian Keefe, cela va accélérer son apprentissage du rôle.

« C’est génial, bizarrement, parce que ça lui permet de voir tous les scénarios possibles » conclut le coach. « Le timing, quand il faut couvrir, quand il faut aider, quand il ne faut pas aider … Les répétitions sont importantes pour lui parce qu’il est notre point d’ancrage et qu’il le restera à l’avenir. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 66 27 39.3 30.7 67.7 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.