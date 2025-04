Alex Sarr pense toujours pouvoir être élu « Rookie de l’année »

Alex Sarr termine bien sa première année dans la ligue, avec ses 16.4 points, 6.5 rebonds, 2.6 passes et 1.5 contre de moyenne depuis le All-Star Break. De quoi lui permettre de viser le trophée de Rookie de l’année, malgré sa première partie de saison plus contrastée ?

« Je fais assurément partie de la discussion, mais la décision ne m’appartiendra pas » admet à ce sujet celui qui semble partir avec du retard sur Stephon Castle et son compatriote Zaccharie Risacher. « Tout est là en tout cas : les matchs et les stats. Nous verrons ce qui se passera à la fin, mais j’ai progressé tout au long de la saison et j’ai terminé fort, en essayant de continuer sur ma dynamique. »

Des propos qui rejoignent finalement ceux que le deuxième choix de la Draft 2024 nous avait déjà tenus, début mars : « Honnêtement, le mieux pour moi, c’est de ne pas y penser [à la course au Rookie de l’année], de me concentrer sur soi-même et de prendre les matchs les uns après les autres. J’essaie juste de continuer à progresser jusqu’à la fin et ce qui doit arriver arrivera, c’est tout. »

Néanmoins, Alex Sarr répète qu’il progresse depuis plusieurs semaines, même si les Wizards continuent d’enchaîner les défaites et d’occuper la 15e place à l’Est. Ses entraîneurs et les observateurs ne s’y trompent d’ailleurs pas non plus.

« Disons que je prends juste un peu plus mon temps, en laissant le jeu ralentir » détaille ainsi l’intérieur français. « J’essaie d’obtenir plus de paniers faciles près du cercle et d’augmenter mon volume de jeu. Il n’y a pas une chose que je n’essaie pas d’améliorer chez moi. Je veux être plus présent en défense, être un meilleur contreur et rester agressif sur mes pénétrations. Perdre n’est jamais simple, mais nous savons que nous construisons quelque chose et c’est tout ce qui compte. »

L’intérieur du futur… et du présent des Wizards

À Washington, les opportunités de se montrer ne manquent pas pour le discret Alex Sarr, qui continue de bosser pour les exploiter. De quoi ravir ses dirigeants, qui misent déjà beaucoup sur lui.

« Je suis très confiant quant au fait que Alex a fait le nécessaire pour se mettre dans une super position pour recevoir [le titre de Rookie de l’année] » souligne dans un premier temps Will Dawkins, son GM. « Tous les rookies passent par une période de transition et, lui, il a joué dans trois ligues différentes avant d’arriver chez nous. Il a un état d’esprit expérimental, sa confiance lui permet d’essayer de nouvelles choses. Nous lui avons libéré des minutes et des opportunités à la mi-saison et c’est là que l’on a vraiment vu qu’il a décollé. Je pense que c’est cet Alex-là que nous aurons à l’avenir. »

À la manière d’un Jaren Jackson Jr, Alex Sarr a le profil du pivot moderne, mobile, qui peut intimider dans la peinture et jouer au large en attaque, tout en annihilant des possessions et en déviant des tirs en défense.

« Les intérieurs nouvelle génération sont en train de changer la donne et il s’inscrit parfaitement dans cette évolution » ajoute Will Dawkins. « Je ne mettrais aucune limite sur ce qu’il peut faire en défense, il a toutes les outils intangibles pour défendre à l’intérieur et à l’extérieur. Il peut switcher et défendre sur les ailiers. Nous avons pu observer sa polyvalence et sa compétitivité de ce côté-là. Et si on compare ses stats au contre et à l’interception avec celles d’anciens intérieurs vainqueurs du DPOY, ça paraît plutôt intéressant. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 64 27 39.7 31.2 67.3 1.9 4.6 6.6 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.