Victor Wembanyama et De’Aaron Fox forfaits, les Spurs plus vraiment dans la course pour le « play-in », Stephon Castle est bien le seul intérêt, le seul rayon de soleil des dernières semaines de compétition du côté de San Antonio.

Et il en profite pour briller et faire des statistiques. La preuve avec sa performance dans la victoire face à Philadelphie, une de ses plus épaisses de la saison : 17 points, 14 passes décisives et 3 interceptions.

« C’était agréable de jouer avec liberté », confie-t-il en signant le record de saison à la passe pour les rookies et la meilleure performance pour un débutant des Spurs depuis Alvin Roberston en 1984. « Je pense que ça vient du fait que j’ai appris à jouer avec mes coéquipiers durant la saison. Tout se met en place. »

Sur les 12 derniers matches qu’il a joués, Stephon Castle tourne à 20.4 points, 4.8 passes et 4.3 rebonds de moyenne, en seulement 30 minutes.

De plus en plus, il donne l’impression d’avoir clairement mis les mains sur le trophée de « Rookie de l’année ».

« Il y a débat ? », demande sous forme d’ironie son coéquipier, Jeremy Sochan. « Il n’y a personne d’autre dans cette cuvée qui devrait l’avoir. C’est pour lui, c’est sûr. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAN 68 26 42.8 28.6 72.2 1.0 2.2 3.2 3.7 2.0 1.0 2.0 0.2 14.0 Total 68 26 42.8 28.6 72.2 1.0 2.2 3.2 3.7 2.0 1.0 2.0 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.