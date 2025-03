Alex Sarr enchaîne les bonnes sorties et termine sa saison rookie sur une bonne note

Même si la course est extrêmement ouverte cette saison, c’est sans doute un peu trop tard pour empocher le trophée de rookie de l’année, mais Alex Sarr profite des derniers jours de la saison régulière pour afficher son meilleur niveau et assumer son statut de deuxième choix de la Draft.

Après avoir inscrit 19 points (plus des actions décisives) contre Detroit, il avait battu son record avec 34 unités face aux Nuggets, avant d’enchaîner avec 20 points contre Orlando. Face au Jazz, dans le duel des cancres, il a réussi le triplé avec un troisième match de suite à 20 points – 22 précisément, à 7/14 au shoot dont 4/8 à 3-pts, en 23 minutes.

« Il met des shoots mais, plus que ça, il prend les bons tirs, dans le rythme du match », se réjouit son coach Brian Keefe. « Il lit bien le jeu. Il progresse et c’est le plus important. »

Sur les quatre derniers matches, et dans une équipe de Washington diminuée, Alex Sarr tourne ainsi à 23.8 points de moyenne, à 47% de réussite au shoot et 47% à 3-pts, le tout en seulement 27 minutes.

Contre Utah, Brian Keefe l’a notamment associé dans la raquette à Tristan Vukcevic, qui a compilé 17 points et 5 rebonds en 20 minutes. « C’est plutôt pas mal », commente l’entraîneur sur ce duo. « Ils savent se donner de l’espace avec leurs déplacements. Ils peuvent défendre en transition et sont talentueux. J’ai aimé. »

Avec 18.8 points et 7.6 rebonds de moyenne sur les huit derniers matches, dont quatre victoires pour les Wizards, Alex Sarr finit donc sa première saison en NBA sur une très bonne note.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 52 27 39.3 32.3 65.3 1.9 4.7 6.6 2.3 2.3 0.7 1.4 1.6 12.5 Total 52 27 39.3 32.3 65.3 1.9 4.7 6.6 2.3 2.3 0.7 1.4 1.6 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.