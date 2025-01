Alex Sarr en pleine progression

Deuxième choix de la Draft, Alex Sarr a trouvé son rythme de croisière depuis un mois, et sa maladresse de la summer league et du début de saison n’est plus qu’un lointain souvenir. Depuis le 22 novembre dernier, l’intérieur des Wizards tourne ainsi à 46% aux tirs, dont 43% à 3-points. Cette adresse derrière l’arc est d’autant plus intéressante qu’il prend environ cinq tirs primés par rencontre.

Lors du premier mois de saison régulière, et après 14 matches, ce même Sarr affichait pourtant des pourcentages très médiocres : 35.0% aux tirs, dont 19.7% à 3-points. « Alex prend de bons tirs, et ce sont des tirs que nous voulions qu’il prenne et il n’hésite pas », apprécie son coach Brian Keefe. « Certains hésitent quand ils ne mettent pas leurs tirs. Ce n’était pas le cas pour lui. C’est l’une des choses que nous avons apprises sur lui, c’est sa force mentale. Quand les choses ne vont pas bien, cela ne l’affecte pas. Il continue à aller de l’avant et c’est assez impressionnant. »

Son adresse profite à toute l’équipe

Preuve qu’il est en pleine progression, Sarr vient de boucler décembre à 13.8 points, 6.3 rebonds, 2.1 passes et 1.7 contre par match en 28 minutes. « Je prends le même nombre de tirs à 3-points, et je dirais juste que les shoots rentrent… Que ces tirs rentraient ou pas lors du premier mois, j’ai continué à les prendre » explique Sarr. « J’ai le sentiment que le fait de mieux shooter à 3-points m’ouvre davantage le terrain ».

Même s’il n’est pas aussi gourmand que Victor Wembanyama, Sarr fait partie de ces pivots de 2m15 et plus qui apprécient de shooter de loin, et ça ouvre le jeu aussi pour tous ses coéquipiers. « Plus il est chaud et plus il tire bien, plus les équipes devront le respecter et en tenir compte. Cela ouvre la voie à d’autres joueurs », explique Cory Kispert. « C’est bien pour Alex parce qu’il réussit des tirs et c’est bien pour nous parce que cela fait sortir les grands de la peinture, cela ouvre beaucoup plus d’espace pour que les gars puissent pénétrer. Ils ont conscience qu’ils ne peuvent pas laisser la balle aller à Alex parce qu’il va les sanctionner ».