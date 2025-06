Draft 2025 | Présentation de Tre Johnson (Texas)

Vous avez besoin d’un tir ? Appelez Tre Johnson. Richard Johnson III de son nom complet est un pur scoreur, qui fait la grande majorité de ses dégâts dans le périmètre. Et ce, sans doute mieux que n’importe quel joueur de cette promotion. Le freshman a régalé Texas toute la saison, s’offrant notamment des records de points pour un joueur débutant chez les Longhorns (29 points) et pour un joueur de première année (39 unités contre Arkansas), détenus jusque-là par un certain Kevin Durant. Le profil est bien différent, pas l’instinct de l’attaquant-né, danger permanent en-dehors de la raquette.

Tre Johnson pourrait aider dès ses débuts en NBA, voire être dans la discussion pour terminer meilleur marqueur parmi les rookies la saison prochaine. Mais quelques points d’interrogation subsistent autour de son jeu, notamment en défense. L’arrière peut-il être plus qu’un joueur un peu unidimensionnel ? Ses qualités, le shoot en prime, seront-elles suffisamment irrésistibles pour masquer ses quelques défauts ?

Le plafond de Tre Johnson pourrait être très haut tant marquer semble naturel pour lui. Mais sans doute pas suffisamment pour l’imaginer rentrer dans la course au Top 3 de cette Draft.

Profil

Poste : arrière

Taille : 1,95m

Poids : 86kgs

Equipe : Texas Longhorns

Stats 2024/25 : 19,9 points (à 42,7%), 3,1 rebonds, 2,7 passes en 34,7 minutes

Points forts

– Le tir extérieur. Tre Johnson est un machine à shooter et ne recule devant aucune position (39,7 % à près de sept tentatives par match). L’arrière est capable d’armer de partout, peu importe la distance et les circonstances : 44,2 % de loin en contre-attaque, 54,8 % en sortie d’écran. Et tout porte à croire qu’il connaîtra le même succès en NBA par la qualité de ses appuis pour se réaxer, sa mécanique de tir impeccable, sa rapidité pour dégainer ou sa capacité à être aussi adroit avec ou sans défenseur sur lui (41,6% avec un défenseur en « catch-and-shoot », 39,6 % sans défenseur).

– Les progrès à la passe. S’il est avant tout un scoreur naturel, il a montré de vrais progrès à la passe au fil de sa saison à Texas, et une vraie volonté de chercher la passe, notamment quand il attire la défense sur lui. Les Longhorns ont cherché à l’utiliser de plus en plus comme porteur de balle sur les situations de pick-and-rolls, et à bon escient : de deux passes de moyenne sur ses 17 premiers matchs, à 3,5 les 16 derniers. Ce, tout en limitant les pertes de balle (1,8 de moyenne, deux matchs seulement au-dessus des trois balles perdues).

– Le caractère de compétiteur. Pour un joueur débutant en NCAA, entouré très majoritairement de joueurs plus expérimentés, Tre Johnson s’est rapidement fait une réputation de leader. Il n’a pas hésité à s’imposer vocalement, et a été régulièrement été cité publiquement par son entraîneur pour son éthique de travail irréprochable. Un meneur par l’exemple, compétiteur acharné, et qualifié comme perfectionniste sur son jeu, de nombreuses qualités qui devraient aider à sa progresser à l’échelon supérieur.

Points faibles

– Les limites athlétiques. Malgré sa taille tout à fait correcte pour le poste 2, Tre Johnson n’est pas un athlète dominant. Il manque globalement d’explosivité, et n’est pas non plus très aérien, ce qui le limite dans plusieurs aspects de son jeu. Il va devoir également s’étoffer musculairement pour pouvoir mieux résister au contact des deux côtés du parquet.

– L’attaque de cercle. À l’inverse de son tir, son « drive » n’est pas une arme solide dans son jeu. Tre Johnson manque de tranchant sur son premier pas et peine à faire la différence en un-contre-un. Sa technique compense dans certaines situations, avec notamment un floater solide. Mais il n’a tourné qu’à un petit 51,4 % au tir près du cercle tant il se retrouve souvent contesté, et ne provoque que trop peu de fautes pour un joueur ayant autant le ballon en main. Les possessions de Texas où il ne parvenait pas à trouver de solutions et finissait par tenter un tir très difficile après de longues secondes ont été assez fréquentes…

– La défense. Sans non plus laisser les Longhorns défendre à quatre, Tre Johnson a du pain sur la planche pour contenir son vis à vis. Les efforts étaient globalement là, mais ses défauts athlétiques l’ont vu être fréquemment débordé sur les départs en dribble de ses adversaires. Le joueur de 19 ans doit améliorer la lecture des écrans, où il se retrouve trop souvent perdu et mis hors du coup. En somme Tre Johnson se bat globalement, mais souvent dans le vent. Du travail de puissance et des responsabilités offensives moins éreintantes pour ses débuts pourraient l’aider à progresser, mais difficile d’imaginer mieux qu’un défenseur moyen.

Comparaison

Sa qualité de tir et de scoreur naturel par son shoot rappelle les débuts de Tyler Herro, avec une marge de progression et des défauts assez similaires. S’il ne parvient pas à corriger ces scories, il pourrait embrasser un rôle dans l’esprit d’un Jordan Clarkson, capable de marquer beaucoup en peu de temps en sortie de banc, voire d’un Cam Thomas dans une équipe moins dotée offensivement.

Pronostic

Entre la cinquième et la huitième place, en fonction notamment de là où sera drafté Ace Bailey, qui pourrait rebattre les cartes en haut de la Draft.