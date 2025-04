Chez les Wizards, on travaille toujours sur les fondations

Washington boucle cette saison 2024/25 avec un bilan de 18 victoires pour 64 défaites, le 29e de la ligue, juste devant le Jazz. Malgré ce résultat comptable médiocre, les Wizards ont pu observer l’éclosion de certains éléments prometteurs comme son trio de rookies : Alexandre Sarr, Bub Carrington et Kyshawn George.

Le Français a connu un début de saison compliqué des deux côtés du terrain avant de prendre petit à petit ses marques pour finir son premier exercice avec 13 points et 6.5 rebonds de moyenne.

« Il a pris le temps nécessaire pour se sentir à l’aise des deux côtés du terrain », explique le GM Will Dawkins. « Comme on l’attendait, le jeu est devenu plus facile pour lui en défense et vous pouviez voir l’évolution quand il jouait le même adversaire deux ou trois fois. »

Les yeux rivés sur la « lottery »

Outre les progrès en cours de campagne du deuxième choix de la Draft 2024, les Wizards ont pu voir les premiers pas en NBA de Kyshawn George et de Bub Carrington. Ce dernier a d’ailleurs inscrit le tir de la gagne lors du dernier match de la saison face au Heat.

« En attaque, il s’est amélioré en matière de création de jeu, en faisant les bons choix tout en impliquant ses coéquipiers » poursuit Will Dawkins sur Bub Carrington. « Il a été régulier offensivement et cela a été également le cas en défense sur la fin de la saison. C’est important pour nous de capitaliser là-dessus cet été. »

Au-delà de ces trois rookies, les Wizards comptent bien continuer leur reconstruction avec un bon choix lors de la prochaine Draft. Avec le deuxième pire bilan de la Ligue, Washington ne peut pas descendre au-delà de la 6e place, mais la franchise a surtout 14% de chance d’avoir le premier choix de la cuvée.

« Nous sommes loin de là où on veut être », rappelle Will Dawkins pour finir. « Nous sommes encore aux étapes des fondations, mais j’apprécie la camaraderie de ce groupe, son éthique de travail et la direction dans laquelle nous allons, mais il y a encore beaucoup de travail. »