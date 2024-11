Les Wizards très patients face à la maladresse d’Alex Sarr

< La soirée contre les Rockets fut compliquée pour Alex Sarr. Déjà, il a fallu s’occuper d’Alperen Sengun, qui a terminé la rencontre avec 27 points à 12/19 au shoot et 17 rebonds. Et le Français n’a pas eu les solutions pour limiter le Turc.

« Cela fait partie de l’apprentissage dans la ligue. Il faut affronter plusieurs styles de duels. J’ai coaché de grands joueurs et il faut aller au feu. On apprend dans ces situations, en les vivant », commente son coach, Brian Keefe.

Mais le Français n’a pas seulement souffert en défense face aux Texans. En attaque aussi les temps furent durs, avec 5 petits points à 2/9 au shoot et 0/3 à 3-pts. Depuis le début de saison, il est englué dans une maladresse terrible puisqu’il tourne à 18% de réussite derrière la ligne à 3-pts !

Les difficultés dans cet exercice ne sont pas nouvelles pour Alex Sarr, qui avait déjà été très maladroit en Summer League et qui n’était déjà pas un shooteur d’élite en Australie (29.8% de réussite de loin en NBL, 14.47 au total), mais comme Victor Wembanyama, il n’hésite pas à insister, avec le soutien de son coach.

Ne pas douter malgré l’accumulation des tirs manqués

L’intérieur prend globalement des tirs ouverts car, très maladroit, ses adversaires n’ont pas tendance à monter sur lui avec vitesse et envie. Tant qu’il rate la cible sans défenseur près de lui, pourquoi le coller…

Mais rater autant de shoots ouverts, n’est-ce pas démoralisant ? « La pire chose à faire, c’est de commencer à trop réfléchir », répond Alex Sarr. « Il faut faire confiance à son travail et envoyer. »

Les Wizards l’avaient annoncé avant le début de saison : ils vont surtout former les jeunes et ne pas se focaliser sur les victoires. Dès lors, le passage à vide du deuxième choix de la Draft 2024 n’est qu’une séquence dans un projet plus large. Pas de panique donc.

« À terme, il deviendra l’un de ces joueurs contre lesquels il sera difficile de défendre et il aura un pourcentage au shoot élevé », annonce Brian Keefe. « Il pourra écarter le jeu et les défenses devront réagir face à lui. Avec sa capacité à faire le jeu et à pénétrer, il ouvre des espaces pour toute l’équipe. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 9 25 33.0 18.6 70.8 1.8 4.4 6.2 2.2 2.9 0.6 1.0 2.4 9.2 Total 9 25 33.0 18.6 70.8 1.8 4.4 6.2 2.2 2.9 0.6 1.0 2.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.