30 jours/30 équipes : Portland Trail Blazers

On attendait les Blazers dans les tréfonds du classement, mais Portland a décidé de déjouer les pronostics. La franchise de l'Oregon est passée à la vitesse supérieure dans le développement de son effectif avec une deuxième partie de saison séduisante (13 victoires – 28 défaites pour commencer, 23-18 pour conclure). Les ajustements opérés par Chauncey Billups et son staff ont fonctionné, notamment l'intégration de Donovan Clingan dans le cinq de départ à la place de Deandre Ayton. Et le changement a été radical, du troisième plus mauvais ‘Defensive Rating'… au troisième meilleur de la ligue, avec le pivot rookie à 10 rebonds et 2.1 contres de moyenne.

C'est dans cette même optique que les Blazers ont poursuivi leurs manœuvres cet été. Deandre Ayton (coupé) ou Anfernee Simons ont fait leurs valises. Jrue Holiday arrive, lui, sur la ligne arrière. Après avoir compté un des effectifs les plus jeunes de toute la NBA la saison passée, l'expérience du double champion NBA (35 ans) pourrait être précieuse pour guider les espoirs de l'effectif.

Au moins autant que celle de Damian Lillard, de retour chez lui pour le plus grand plaisir des fans extatiques, même si le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise ne devrait pas jouer de la saison.

Du talent, et un soupçon de vécu supplémentaire : pas de doute, Portland ne compte pas végéter longtemps en fond de tableau de l'Ouest. Surtout si les nouveaux leaders du roster poursuivent leur croissance de la sorte. Deni Avdija est passé de bonne pioche à affaire de l'année après le All-Star Game, s'imposant lui-même comme un véritable All-Star en puissance (23.3 points à 50.8 % au tir dont 41.7 % à 3-points, 9.7 rebonds, 5.2 passes). Shaedon Sharpe (de 15.9 à 18.5 points et même 21.2 “post-ASG”), Scoot Henderson (de 38.5 % au tir à 41.9%) ou encore Toumani Camara dans le deuxième cinq défensif de la saison comme sophomore… Le noyau dur des Blazers montre de belles choses alors qu'aucun de ses membres dépasse les 25 ans.

Le plus difficile commence peut-être désormais, alors que l'effet de surprise devrait finir par s'estomper. Dans une conférence aussi dense, les Blazers devront encore aller chercher quelques victoires supplémentaires pour envisager les play-in, voire faire un bond en avant énorme pour espérer le Top 6.

Il faudra ainsi élever le niveau face aux concurrents directs, eux qu’ils n’ont tourné qu'à 34,5% de victoires contre les équipes au bilan positif. La marche est peut-être encore un peu haute mais le potentiel est réel…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Yang Hansen (draft), Jrue Holiday, Damian Lillard, Caleb Love (two-way), Blake Wesley

Départs : Deandre Ayton, Dalano Banton, Anfernee Simons, Jabari Walker

LE JOUEUR À SUIVRE : DENI AVDIJA

Il y avait déjà du mieux chez Deni Avdija pour sa dernière saison à Washington. Bradé par les Wizards, l'Israélien a trouvé à Portland le contexte idéal pour exprimer tout son talent.

Pas le joueur ou l'athlète le plus spectaculaire de la ligue, il brille par son intelligence de jeu, et sa capacité à apporter dans de nombreux secteurs. Même son tir extérieur est devenu solide, à l'image de sa fin de saison façon boulet de canon : 43.1% de réussite sur ses 16 derniers matchs, avec près de trois réussites de loin par match.

L'ancien du Maccabi Tel-Aviv a complètement pris confiance en ses capacités et semble prêt à prendre le jeu des Blazers en main. Ses deux triples-doubles la saison passée en sont le témoin, autant que son Eurobasket probant (24 points de moyenne et six matchs tous au-dessus des 20 unités). S'il parvient à gagner en justesse ballon en main, Deni Avdija peut être un sérieux candidat au titre de MIP, et devenir le visage de Portland.

Moyenne d'âge : 26,3 ans

Masse salariale : 192,3 millions de dollars (18e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Chauncey Billups l'a indiqué sans détour dès le premier jour du camp d'entraînement, le mot d'ordre restera la défense. Le slogan « Mettez-le mal à l'aise » (Make' Em Uncomfortable en VO) instauré en dit long, autant que le potentiel défensif vu la saison dernière. Et la recette est souvent payante : les quatorze meilleurs defensive ratings sur l'ensemble de la saison 2024/25 ont participé aux playoffs. S'ils restent sur leur dynamique, les Blazers ont toutes leurs chances d'être eux aussi de la fête dans quelques mois.

Le rachat de la franchise selon les volontés de l'ancien propriétaire, le retour de Damian Lillard, les progrès de l'équipe cette année ou encore le prospect Yang Hansen, parmi les plus intrigants de cette cuvée de Draft…

Les Blazers surfent sur une vraie vague de confiance. Et les venues de Jrue Holiday ou Damian Lillard comme mentors pourraient donner un élan supplémentaire à cet effectif jeune. D'autant que les travaux ne sont peut-être pas terminés, puisque Jerami Grant et Robert Williams, plus au cœur du projet, voire Jrue Holiday, pourraient servir de monnaie d'échange pour continuer de voir plus grand.

LE PIRE SCÉNARIO

L'embellie de la deuxième moitié de saison était certes prometteuse. Mais elle a aussi été facilitée par un calendrier plus favorable. Les victoires références contre des équipes de haut de tableau n'ont pas été nombreuses. Et cette fois, les adversaires seront prévenus. Défendre est une chose, reste encore à scorer, ce qui n'est pas vraiment le fort de la bande de Chauncey Billups. Le départ d'Anfernee Simons, meilleur marqueur la saison dernière et une des rares vrais créateurs de l'effectif, pourrait d'autant plus se faire sentir…

Portland va devoir vite progresser dans sa capacité à étirer le jeu et à sanctionner de loin (19e au nombre de tirs à 3-points marqués par match, 26e pourcentage derrière l'arc), un autre domaine dans lequel Anfernee Simons se montrait prépondérant. Sans cela, les Blazers risquent de se heurter à un pallier compliqué à franchir.

Attention également à la gestion de l'effectif, plutôt épargné question blessures la saison dernière, et dont la profondeur reste un point d'interrogation. Ce, alors que la recrue-phare Jrue Holiday n'a ainsi plus passé la barre des 70 matchs joués en saison régulière depuis 2018.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Jazz 14 – Pelicans 13 – Kings 12 – Suns 11 – Blazers 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …