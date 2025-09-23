À 35 ans, Jrue Holiday ne se fixe aucune limite

Avec 17 ans de NBA dans les jambes, Jrue Holiday se sait plus proche de la fin que du début. À 35 ans, le meneur de jeu a rempli son armoire à trophées ces dernières en glanant deux titres NBA, avec Milwaukee puis Boston (2021 et 2024) et deux titres de champion olympique avec Team USA.

Son passage de Boston, une franchise armée pour le titre, à Portland, qui est encore en reconstruction, pourrait sonner le glas de ses ambitions en NBA.

À l'aube d'entamer une nouvelle histoire sous les couleurs, il s'est surtout montré apaisé vis-à-vis du temps qu'il lui reste à effectuer en NBA. Pas question par exemple de se fixer un âge limite concernant sa retraite.

« Je me laisse un peu porter par le vent… », a-t-il confié au sujet du temps qu'il voudrait encore passer à jouer. « J'ai été suffisamment chanceux de pouvoir jouer aussi longtemps, je n'ai jamais pris ça pour acquis. Je sais que c'est un rêve devenu réalité pour la plupart des jeunes, mais je sais aussi que de pouvoir passer 17 ans dans cette ligue, c'est un rêve devenu réalité pour tous les joueurs de 35 ans qui ont la chance de rester en bonne santé aussi longtemps que possible, et qui peuvent pratiquer le sport qu'ils aiment. Je vais juste continuer de jouer jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. »

De belles choses à vivre en Oregon

À ses côtés, Jrue Holiday fera équipe avec un roster plutôt jeune, même s'il retrouvera aussi deux meneurs de légende, entre son coach, Chauncey Billups, mais aussi Damian Lillard, qui sera le vétéran et leader de l'équipe, à 35 ans lui aussi.

Une atmosphère qui restera donc motivante même si les Blazers ne sont pas armés pour jouer les premiers rôles.

« On discute simplement. On se connaît depuis longtemps, mais même lorsqu'il a rejoint l'équipe, il m'a envoyé un SMS pour me dire : ‘Mec, on a vraiment une chance d'être bons'. C'est tout Dame, dont on sait qu'il revient à peine de blessure (même s'il ne devrait pas pouvoir jouer de la saison). Le fait de voir à quel point il est enthousiaste à l'idée d'être de retour, de faire partie de cette organisation et de cette équipe, c'est évidemment très encourageant pour la culture de la victoire qui arrive à Portland » a-t-il ajouté.

Reste à savoir si les deux auront l'occasion de jouer ensemble en Oregon, le temps que Damian Lillard soit définitivement rétabli. Pour Jrue Holiday, le défi sera différent des années précédentes, mais tout aussi excitant.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 ☆ PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 ☆ MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 31 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.