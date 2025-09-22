Damian Lillard accueilli en rockstar à Portland

À quelques jours de la reprise des entraînements, des centaines, voire des milliers de fans des Trail Blazers se sont rassemblés au centre-ville de Portland dimanche après-midi pour accueillir à nouveau Damian Lillard.

Même s'il n'a pas prévu de jouer cette saison en raison de sa déchirure d'un tendon d'Achille, le meneur s'est engagé pour 42 millions de dollars sur trois ans pour revenir “chez lui”, à Portland, et ses fans avaient fait le déplacement pour l'entendre.

« Les Trail Blazers, la ville de Portland… Faire partie de cette communauté, vous savez tous ce que ça représente pour moi », a déclaré Damian Lillard à la foule. « Je suis extrêmement enthousiaste et heureux d’être de retour. Le simple fait d’être de retour dans cette ville, vous savez, a ramené un type de joie différent dans ma vie. Cet amour n'a jamais changé, et il va continuer de grandir. »

Cette fête de bienvenue s'articulait autour de divers stands des Blazers, des animations pour les supporters, mais aussi des jeux et des cadeaux à gagner pour les fans.

« L’endroit était plein et on ne pouvait pas bouger, à part là où on se trouvait. C’était vraiment génial. C’est super de voir tous ces fans, pas seulement pour les matchs, mais pour Portland en général », a déclaré un fan des Blazers. « Ça m’a rappelé la période avant la pandémie, quand on descendait ici et qu’il se passait toujours quelque chose. »