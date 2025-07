Damian Lillard de retour à Portland !!!

Où allait bien rebondir Damian Lillard ? Le pari pouvait sembler risqué alors que le meneur de 35 ans coupé par les Bucks début juillet est actuellement convalescent après avoir été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Shams Charania vient de mettre fin au suspense : ce sera Portland ! “Dame Time” retourne en Oregon pour 42 millions sur trois ans, avec une dernière année en option.

Le natif d'Oakland va ainsi retrouver sa franchise de cœur, où il a débuté en NBA et où il est devenu une superstar de 2012 à 2023. Cette fois, ce sera pour prendre le temps de se remettre en bonne santé d'abord, et ensuite guider un jeune groupe aux dents longues. Alors que rien n'avait filtré, les deux camps ont multiplié les rendez-vous ces dernières semaines en présence du GM Joe Cronin et du coach Chauncey Billups pour convenir d'un accord et réaliser ce gros coup.

Le choix du coeur

Portland s'en tire également “à moindre coût”, sans avoir à verser de contrepartie, alors que le joueur touchera tout de même 70 millions de dollars en 2025-2026 entre ce que lui devra Milwaukee et les Blazers. Et il touchera encore 141 millions sur les deux années suivantes !

Ironie de l'histoire, les Blazers récupèrent Damian Lillard, au moment même où Jrue Holiday, Robert Williams III et Toumani Camara sont à Portland ! Trois éléments qui avaient été impliqués dans son échange vers les Bucks

Pour Damian Lillard, au delà de cette potentielle très belle histoire qu'il lui reste à écrire avec les Blazers, la priorité était aussi de se rapprocher de ses enfants qui résident toujours à Portland. L'option d'un retour est alors devenue une évidence.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.