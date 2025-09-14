Les Blazers changent officiellement de main pour 4,25 milliards de dollars

Plusieurs franchises NBA ont changé de main ces derniers mois, la dernière en date étant les Trail Blazers.

Ce n'était qu'une question de temps avant que le club de Damian Lillard ne soit vendu, suite à la mort de Paul Allen. Mais alors qu'on pouvait initialement croire que Phil Knight, le fondateur de Nike, allait se positionner, c'est finalement Tom Dundon, le propriétaire des Carolina Hurricanes en NHL, qui a raflé la mise.

Pour s'offrir la franchise de Portland, il s'est néanmoins entouré de Marc Zahr, co-président de Blue Owl Capital, et Sheel Tyle, co-directeur général de Collective Global, basé à Portland. Une précision importante puisque ces investisseurs ont déjà prévu de maintenir la franchise à Portland, comme le souhaitait la NBA.

Et après la promesse de rachat, les papiers ont été signés, matérialisant la vente de la franchise en deux paiements.

Selon les informations de The Oregonian et de Sportico, ces deux paiements permettent d'atteindre les 4,25 milliards de dollars. Ce qui fait de Portland la troisième vente la plus chère de l'histoire de la NBA, derrière les Lakers (10 milliards) et les Celtics (6.1 milliards).

Une sacrée plus-value pour la famille de Paul Allen, qui avait acheté les Blazers en 1988 pour 70 millions de dollars, soit 191 millions de dollars en tenant compte de l'inflation. Le testament de Paul Allen, décédé en 2018, prévoyait que sa succession vende ses actifs sportifs et que les revenus soient consacrés à des œuvres philanthropiques.