Un à deux mois d’absence pour Scoot Henderson !

C'était l'un des joueurs des Blazers qu'on attendait de revoir avec impatience. Eh bien, il faudra encore attendre pour observer Scoot Henderson, puisque la franchise de Portland a communiqué vendredi sur la blessure de son meneur, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers.

Le verdict de son indisponibilité fait mal puisque son retour devrait prendre quatre à huit semaines ! Il s'agit en fait d'une rechute après un match d'entraînement dans le complexe d'entraînement de Tualatin cette semaine.

Après une année rookie globalement décevante, le deuxième choix de la Draft 2023 avait trouvé sa place dans un rôle de sixième homme lors de sa saison sophomore, avec quelques cartons à la clé, comme ses perf' à 30 et 39 points respectivement face aux Knicks et aux Nets. Il lui restait encore à gagner en régularité, ce qui semblait comme son principal défi pour la saison à venir, avec la lecture de jeu et l'adresse au tir.

Finalement, ce début d'exercice ne va pas se dérouler comme prévu, puisque le joueur va d'ores et déjà manquer toute la présaison, et peut-être le premier mois de compétition…

À l'arrivée, plutôt que de prendre ses marques avec Jrue Holiday, nouveau meneur titulaire de la franchise de Chauncey Billups, Scoot Henderson va en profiter pour faire connaissance avec Damian Lillard à l'infirmerie.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 27 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.