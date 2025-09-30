30 jours/30 équipes : Sacramento Kings

Nouveau coach, nouvelle star, mais pas de nouvel élan pour les Kings. Après l'embellie de 2023 et la 3e place de l'Ouest, la franchise californienne a retrouvé le ventre mou de la conférence.

Le bilan (40 victoires – 42 défaites, 9e place), n'est pas déshonorant compte tenu de la densité de l'adversité. Mais la défaite lors du play-in à domicile contre les Mavericks en encaissant 120 points a laissé une note plus aigre que douce à une saison qui ne manquait déjà pas de piquant.

La nomination de Doug Christie sur le banc à la suite de Mike Brown a eu le mérite de ramener un peu de joie. L'ancien de la maison a signé un bilan positif (27-24), mais n'a pas encore su transformer “Sacto”. Confirmé dans ses fonctions, il a pu vivre sa première intersaison pour façonner l'équipe à sa façon. Mais les mouvements ont été plutôt rares. Le vide laissé par le trade de De'Aaron Fox aux Spurs en cours de saison a été comblé en partie par la signature de Dennis Schröder, qui continue son tour de la NBA durant la saison avant de cartonner en FIBA l'été.

Pour le reste, les Kings misent surtout sur leur noyau dur, en espérant le voir franchir un pallier. La venue de Zach LaVine en cours de saison n'a jusque-là pas payé, même si l'arrière n'a pas démérité statistiquement parlant. La grande question réside dans la capacité du trio LaVine – DeRozan – Sabonis à faire le poids face aux cadors de la ligue. Avec seulement 25 matchs joués ensemble, difficile de se faire réellement une idée précise. Mais le premier aperçu peut laisser sceptique : Sacramento comptait peu ou prou le même poids offensif (7e offensive rating avant le trade de LaVine, 10e après), et les mêmes largesses défensives (du 18e défensive rating au 23e).

À Doug Christie et son staff de trouver plus d'équilibre, même si l'effectif manque cruellement de stoppeurs référencés. Exception faite de Keegan Murray, en progression, dans ce domaine, et Keon Ellis, voire de Devin Carter, qui a peu joué, les défenseurs ne sont pas légion à Sacramento. Les 217 centimètres du rookie français Maxime Raynaud ne feront pas de mal près du cercle, bien qu'il ne soit pas le plus vertical des intérieurs. L'ancien joueur de Stanford pourrait toutefois avoir sa chance, tout comme l'autre rookie, l'intriguant Nique Clifford. Alors, on prend à peu près les mêmes… même si Sacramento se passerait volontiers de recommencer le même scénario.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Dylan Cardwell (two-way), Nique Clifford (draft), Drew Eubanks, Daeqwon Plowden (two-way), Maxime Raynaud (draft), Dario Saric, Dennis Schröder, Isaiah Stevens (two-way)

Départs : Jae Crowder, Markelle Fultz, Mason Jones, Jake LaRavia, Trey Lyles, Jonas Valanciunas

LE JOUEUR À SUIVRE : ZACH LAVINE

Passer des moribonds Bulls aux Kings n'a pas franchement dépaysé Zach LaVine question résultats avec une nouvelle défaite au play-in. L'ancien joueur de Minnesota et Chicago va vivre sa première saison pleine en Californie et y sera très attendu. Ses premiers mois l'ont vu dépanner à la mène suite à la blessure de Malik Monk. Il devrait désormais retrouver son poste 2 de prédilection, et servir de principale arme à longue distance de l'équipe.

Avec ses 44,6 % à 3-points la saison passée sur un volume important, il a confirmé aux Kings sa bonne adresse du début de saison aux Bulls. L'ancien vainqueur du concours de dunks devra rester sur cette lancée tant Sacramento manque de shooteurs de calibre. Si Sacramento veut espérer faire mieux, cela passera aussi sans doute par davantage d'implication défensive pour Zach LaVine, trop souvent dépassé de ce côté du parquet. À lui de montrer l'exemple et d'assumer un rôle de leader de l'effectif, à désormais 30 ans. D'autant que son contrat ne court plus que sur deux ans et pourrait vite devenir une monnaie d'échange si la greffe ne parvient pas à se concrétiser en succès.

Moyenne d'âge : 27,9 ans

Masse salariale : 190,8 millions de dollars (20e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Le nouveau GM Scott Perry joue sur la continuité pour bâtir à Sacramento. Sans doute pas une mauvaise idée après autant de bouleversements ces derniers mois. L'été doit être synonyme d'ajustements en interne, que ce soit sur le style de jeu de l'équipe, ou sur les responsabilités confiées aux uns et aux autres pour espérer repartir de l'avant. Cela va-t-il être synonyme d'un jeu encore plus rapide pour revenir à la formule qui s'était montrée si séduisante en 2022/23 sous Mike Brown, alors que De'Aaron Fox n'est désormais plus dans l'effectif ?

Domantas Sabonis reste une machine à double, voire triple-doubles. DeMar DeRozan est l'assurance d'une vingtaine de points et de grandes performances dans les fins de match serrées. Et avec Malik Monk, Dennis Schröder et Zach LaVine, la ligne arrière ne manque pas d'options pour faire mal aux défenses adverses. Si Doug Christie parvient à trouver la clé pour maximiser les qualités de son groupe, les Kings ont le talent et l'expérience pour se mêler à la lutte aux playoffs.

LE PIRE SCÉNARIO

Ce scénario idéal souligne déjà l’ampleur de la tâche qui attend Sacramento. On a du mal à voir comment cet effectif pourrait se réinventer du tout au tout, notamment en défense, ou dans la protection de cercle.

À ce stade, les Kings doivent de manière réaliste regarder plutôt derrière eux que devant, eux qui avaient fini avec huit victoires de retard sur le Top 8. Les Mavericks ont récupéré Cooper Flagg et sont mieux armés sur le papier quand tout le monde sera au complet. Les Blazers et les Spurs sont en phase ascendante. Et même les Pelicans restent une inconnue totale quant à leur réel niveau.

Attention donc à la dégringolade si les Californiens continuent de plafonner. Scott Perry n'a pas (jusque-là) réussi à conclure l'affaire pour Jonathan Kuminga, mais ses intentions quant à l'ailier des Warriors laissent imaginer qu'ilsera prêt à bousculer l'équipe si la contrepartie en vaut la chandelle et que l'avenir se dessine un peu plus clairement. On peut alors imaginer que personne ne pourrait vraiment être à l'abri, surtout pas DeMar DeRozan et Zach LaVine dont les contrats expirent en 2027, et que le club n'en a pas fini avec les turbulences…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Jazz 14 – Pelicans 13 – Kings 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …