30 jours/30 équipes : Chicago Bulls

Les Bulls de Billy Donovan font preuve d’une régularité… étonnamment frustrante. Depuis leur saison 2021/22 conclue avec 46 victoires et une élimination au premier tour des playoffs, la franchise de l’Illinois n’a cessé de stagner : 40, 39 puis encore 39 victoires lors des trois exercices suivants.

Trois saisons bouclées dans le ventre mou de la conférence Est, toutes soldées par une élimination en play-in.

Les départs successifs de DeMar DeRozan, Zach LaVine puis Lonzo Ball ont acté la fin du groupe censé ramener la franchise de l'Illinois parmi les cadors de sa conférence. Pour autant, le club de Chicago parviendra-t-il à sortir de cette zone intermédiaire dans laquelle l'équipe d'Arturas Karnisovas est désormais engluée depuis des années ?

Certes, derrière leur duo Coby White – Josh Giddey, les Bulls ont fini fort la dernière saison, remportant 17 de leurs 27 sorties après le All-Star Break. Avec un style de jeu presque « universitaire » et un tempo très rapide, les gamins de Billy Donovan ont surpris. Mais est-ce que la surprise peut durer ? Et surtout sur toute une saison ?

Au moins, il semble que Chicago reste fidèle à sa philosophie. Après Matas Buzelis l'an passé, la Draft de Noa Essengue puis l'arrivée d'Isaac Okoro montrent que le club cherche des profils dynamiques, capables d'être performants dans le basket à haute intensité prôné par le coach de l'équipe, récemment prolongé.

Ça promet des étincelles, à l'image de ce match complètement fou remporté en mars dernier face aux Lakers. Après le All-Star Game, les Bulls étaient ainsi l'équipe qui jouait le plus vite de toute la NBA, avec 103.5 possessions par match. Surtout, sur cette même période, l'équipe affichait le 10e meilleur « Net Rating » de la Grande Ligue. La grande question, c'est donc de savoir si cette recette alliant vitesse et efficacité peut fonctionner de manière perenne.

Si Billy Donovan parvient à construire sur la parenthèse enchantée de la fin de saison dernière, il y a de quoi intriguer les fans locaux. Mais il y a forcément aussi la crainte qu'il ne s'agisse que d'un trompeur feu de paille.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Noa Essengue, Isaac Okoro (Cavaliers), Tre Jones

Départs : Lonzo Ball (Cavaliers)

LE JOUEUR À SUIVRE : COBY WHITE

Il faudra évidemment surveiller Josh Giddey, qui va devoir assumer sa prolongation à 100 millions de dollars sur quatre ans. Maintenant qu'il a reçu son chèque, l'Australien ne peut pas se reposer sur ses lauriers.

Mais le joueur clé à Chicago cette saison, c'est sans doute Coby White. L'intéressé ne cache pas ses envies de All-Star Game et il faut dire qu'elles ne sont pas totalement folles. Surtout dans une conférence Est déplumée par les blessures, s'il signe un gros début de saison, couplé à des Bulls dans le positif au tournant de l'année…

En fin de contrat l'été prochain, et alors qu'il vise un très gros salaire, l'ancien de North Carolina doit être performant, et prouver qu'il peut être le premier dynamiteur de Billy Donovan. Sans ça, il pourrait bien rapidement se retrouver sur le marché des transferts, si les Bulls décident de ne pas miser sur lui à long terme.

Dans tous les cas, les Bulls seront face à un choix. Soit Coby White reste sur sa lancée de la fin de saison dernière et ils devront sortir le chéquier pour le prolonger l'été prochain, en acceptant de construire autour de son duo avec Josh Giddey. Soit il rentre dans le rang et ils devront alors décider entre le transférer pour ne pas le perdre sans contrepartie une fois l'été venu, et miser sur la baisse de sa valeur pour le prolonger à moindre coût en juillet.

Moyenne d'âge : 25,5 ans

Masse salariale : 174,3 millions de dollars (20e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Malgré les doutes, les Bulls réussissent à construire sur les promesses de la fin de saison dernière. Le duo Coby White – Josh Giddey met toutes les défenses adverses sur les talons, et les jeunes joueurs autour d'eux s'éclatent dans ce style « up tempo ». En particulier Matas Buzelis, qui a pris du coffre et du muscle.

Même s'il y a des hauts et des bas, Noa Essengue s'illustre aussi dans ce jeu tonique, qui lui permet de mettre en avant ses qualités. Par leur vitesse, les jeunes Bulls bousculent beaucoup d'équipes et enflamment le United Center.

Certes, les choses se compliquent dès qu'il faut jouer sur jeu placé, même si les présences de Nikola Vucevic ou Tre Jones permettent d'y apporter un cadre.

Chicago reste globalement dans le ventre mou de la conférence Est, mais plutôt dans le « bon ventre mou », avec la possibilité de se battre pour le Top 6, et une qualification directe en playoffs, jusqu'à assez tard.

LE PIRE SCÉNARIO

Malheureusement, le jeu très rapide qui avait surpris en fin de saison dernière ne permet pas de construire sur le long terme. Les adversaires sont prévenus et la troupe de Billy Donovan court souvent dans le vent…

Tous les deux shooteurs moyens, Josh Giddey et Coby White ne sont pas compatibles dans ces conditions et après avoir prolongé l'Australien, c'est donc son compère qui doit faire ses valises. Contre pas grand-chose étant donné qu'il est en fin de contrat. Nikola Vucevic est également forcé de faire ses valises alors qu'Arturas Karnisovas décide de tourner complètement la page d'un projet qui aura beaucoup trop traîné en longueur.

Place aux jeunes donc chez les Bulls, qui rajeunissent encore davantage leur effectif, et finissent la saison en roue libre, en vue de la Draft 2026. L'équipe est enfin sortie du ventre mou, mais c'est malheureusement par le bas.

