DeMar DeRozan conscient que l’horloge tourne

Le public de Sacramento ne pourra pas lui reprocher ses efforts. Alors que son équipe était dépassée en seconde période face aux Mavs, DeMar DeRozan a été l’un des rares à continuer à alimenter la marque côté Kings. Mais ses 33 points (13/28 aux tirs) et 7 rebonds en 43 minutes de jeu ont été vains.

« C’est dur, c’est dur… C’est frustrant. Tu ne veux pas sortir comme ça », se désole le joueur de 35 ans, qui dit avoir du mal « à concevoir là, tout de suite », cette élimination précoce. Une sortie de route qui intervient après ce qu’il considère comme étant la saison « la plus dure traversée en 16 ans de carrière. La saison qu’on a eue, c’était beaucoup. »

Le vétéran avait débarqué à Sacramento dans l’espoir de jouer les premiers rôles à l’Ouest aux côtés de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. Le meneur de jeu ayant été envoyé à San Antonio, peu de temps après le renvoi de Mike Brown.

Plutôt que le titre, il s’est ainsi retrouvé à jouer, à nouveau, un modeste play-in avec son ancien coéquipier aux Bulls, Zach LaVine.

Aujourd’hui, il dit devoir « repartir de zéro, regarder les autres équipes qui jouent encore. Ça craint. » Aussi, « c’est réaliser que je vais entamer ma 17e saison. C’est ma réalité, donc je n’ai pas beaucoup d’opportunités restantes pour me donner une chance d’être compétitif en playoffs. Et c’est tout que ce je veux à ce stade de ma carrière. Avoir une chance d’y être et de voir ce qui arrive, et pas nécessairement disputer le play-in. Je vais beaucoup y penser », développe-t-il.

« Je ne cherche pas à jouer encore cinq ou six ans »

Le 9e choix de la Draft 2009 avait déjà dû patienter plusieurs années avant de connaître ses premières campagnes de playoffs avec les Raptors. Une fois ce stade atteint, il avait enchaîné les parcours en phases finales avec Toronto, de 2014 à 2018, jusqu’à une finale de conférence. Mais sans jamais passer l’obstacle LeBron James.

Depuis ces belles années, il n’a connu que deux éliminations au premier tour, avec les Spurs, puis les Bulls. Son dernier match de playoffs remonte ainsi à 2022.

« C’est difficile. Je ne cherche pas à jouer encore cinq ou six ans. On n’a que quelques années, et cette fenêtre se referme vite. Quand tu vois les choses sous cet angle, c’est forcément dur. Les opportunités sont rares, et tu ne veux pas gâcher celles qui te restent », poursuit le natif de Compton.

Il entend donc se poser ces prochains jours pour faire le point sur sa situation. L’arrière/ailier dispose d’encore deux années de contrat à environ 25 millions de dollars. Les principaux cadres de l’équipe sont également sous contrat sur plusieurs années. On imagine toutefois mal les Kings ne pas bouger cet été, surtout après le renvoi express de leur GM.

« Tu veux toujours une base solide et claire pour avancer. Je suis presque sûr qu’il y a pas mal de décisions à prendre, à tous les niveaux. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, il faudra digérer tout ce qui s’est passé. D’un point de vue personnel, ça va être une priorité, et on verra ce qu’il se passe ensuite », termine-t-il.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 ☆ TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 ☆ TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 ☆ TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 ☆ TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 ☆ CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 ☆ CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 36 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.