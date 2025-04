Tout juste éliminés, les Kings se séparent de leur GM

Le Golden 1 Center n’est pas encore éteint après l’élimination des Kings face aux Mavericks, que l’on appris que Monte McNair n’était plus le GM de la franchise. ESPN évoque une séparation d’un commun accord, mais il est clair que l’ancien bras droit de Daryl Morey aux Rockets était le fusible idéal après ce nouvel échec au « play-in ».

Arrivé il y a cinq ans à Sacramento, Monte McNair restera tout de même comme l’architecte du groupe qui a permis aux Kings de retrouver les playoffs après 16 ans d’attente. C’était en 2023, et il avait remporté le trophée de dirigeant de l’année, tandis que Mike Brown avait été élu « Coach Of The Year ». Pendant cinq ans, les Kings ont affiché un bilan de 49% de victoires. C’est largement supérieur aux 36% des quinze saisons précédant sa venue.

Deux ans plus tard, la franchise a fait exploser ce groupe qui n’a pas réussi à s’installer comme une place forte de l’Ouest puisque Mike Brown a été viré et De’Aaron Fox a été transféré aux Spurs.

Deux changements majeurs qui n’ont pas porté leurs fruits, et Monte McNair en était le premier responsable.