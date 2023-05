Dirigeant de l’année 2023 | Monte McNair (Kings) rafle la mise

Après Mike Brown et De’Aaron Fox, respectivement nommés « Coach of the year » et « Clutch Player of the year », c’est un autre membre des Kings qui vient d’être récompensé par un trophée : Monte McNair, leur General Manager, élu « Executive of the year » 2023. Cet ancien dirigeant des Rockets devance dans le votes Kobe Altman (Cavaliers) et Justin Zanik (Jazz).

Successeur de Zach Kleiman, GM des Grizzlies sacré en 2022, le dirigeant de Sacramento était attendu à pareille fête, puisque son boulot à la tête de la franchise californienne a tout simplement permis de redonner vie à une organisation en perdition depuis une quinzaine d’années.

Les recrutements de Domantas Sabonis, Mike Brown et Malik Monk

Certes éliminés, les armes à la main, par les champions en titre de Golden State au premier tour (3-4), les Kings auront ainsi eu le bonheur de retrouver les playoffs, pas moins de… 17 ans après leur dernière qualification !

Un succès à mettre notamment à l’actif de Monte McNair, qui a engagé Mike Brown, drafté Keegan Murray, puis récupéré Kevin Huerter et Malik Monk, après avoir déjà ramené Domantas Sabonis la saison précédente.

Prolongé en janvier par ses supérieurs, le travail du désormais Dirigeant de l’année en titre n’est pas terminé pour autant, car il lui faudra maintenant faire en sorte d’installer Sacramento (3e cette saison, 48-34) parmi les places fortes de la conférence Ouest.