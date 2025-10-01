30 jours/30 équipes : Phoenix Suns

À vouloir approcher trop vite le soleil, Phoenix s'est brûlé les ailes. Deux ans seulement après l'arrivée de Bradley Beal, censé former un « Big Three » brûlant avec Kevin Durant et Devin Booker, les Suns ont jeté à la poubelle leurs rêves de grandeur à court terme. La masse salariale congestionnée et les résultats très insuffisants ont poussé les dirigeants à repartir une nouvelle fois depuis une page quasi-blanche.

L'été a vu KD et Bradley Beal s'en aller, et seulement sept joueurs conserver leur place dans l'effectif. Parmi ces rescapés, Devin Booker incarne plus que jamais le capitaine d’un navire qui ne cesse de tanguer.

Le départ de Kevin Durant via un trade avec Houston a sérieusement remodelé l'équipe. Jalen Green est arrivé comme principale contrepartie, accompagné par Dillon Brooks et le 10e choix de la Draft, l'ancien pivot de Duke Khaman Maluach. Avec Jalen Green, Phoenix a gagné en jeunesse et en vitesse.

La franchise de l'Arizona s'est aussi lancée dans un nécessaire pari avec l'ancien Rocket pour accompagner Devin Booker dans cette phase de reconstruction. Le tandem de la ligne arrière est désormais l'attraction des Suns, entourée des jeunes pousses à faire mûrir et de joueurs de devoir.

Le propriétaire Mat Ishbia a admis s'être trompé en voulant viser le titre trop vite et en sacrifiant l'identité de l'équipe en recrutant des joueurs vedettes. Désormais, on imagine jouer dur à Phoenix, et les aboyeurs Brooks, Royce O'Neale, le jeune Ryan Dunn, ou le retour de Nigel Hayes-Davis en NBA après avoir dominé en Euroleague ne seront pas de trop pour aborder ce nouveau virage.

Le choix de Jordan Ott comme quatrième entraîneur en quatre saisons a dans cette perspective de quoi étonner, lui qui était en charge de l'attaque des Cavaliers, superbe lors de la dernière saison régulière. Mais c'est surtout en défense et dans les efforts que les Suns étaient loin du compte l'an passé.

C'est ainsi avec une stratégie claire, mais bien peu de certitudes que Phoenix aborde cette saison. Celle-ci devrait avoir pour but d'apprivoiser ce nouveau groupe, et jauger quels pourront être les éléments d'avenir sur lesquels bâtir un prochain cycle. Le recrutement de l'ancien pivot des Hornets Mark Williams (24 ans en décembre) le soir de la Draft va aussi dans ce sens. Tout ou presque est de toute façon à reconstruire, puisque Devin Booker est le seul joueur restant de l'effectif à avoir dépassé les 11 points de moyenne la saison dernière aux Suns…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Koby Brea (two-way), Dillon Brooks, Jared Butler, Rasheer Fleming (draft), Jordan Goodwin, Jalen Green, Nigel Hayes-Davis, CJ Huntley (two-way), Isaiah Livers (two-way), Khaman Maluach (draft), Mark Williams

Départs : Bradley Beal, Bol Bol, Kevin Durant, Tyus Jones, Damion Lee, Cody Martin, Vasilije Micic, Monte Morris, Mason Plumlee, TyTy Washington Jr

LE JOUEUR À SUIVRE : JALEN GREEN

Devin Booker sera le leader de l'équipe, son option numéro un et probablement son principal créateur. Mais le facteur X potentiel est bien Jalen Green, dont le profil sied bien au rôle. L'arrière a contribué activement à la bonne saison régulière des Rockets la saison passée, autant qu'il a plombé Houston en playoffs par sa série manquée dans les grandes largeurs contre Golden State (un match à 38 points, cinq autres entre 7 et 12 unités).

Très talentueux, en progrès ces derniers mois dans certains secteurs du jeu, il n'en reste pas moins un joueur polarisant, que les Rockets ont volontiers cédé dans l'échange autour de Kevin Durant.

Il n'empêche que Jalen Green n'a encore que 23 ans, et tourne à plus de 20 points de moyenne sur ses quatre premières saisons en carrière. Il devrait profiter en outre de l'attraction de Devin Booker pour avoir un peu plus de libertés des défenses adverses. Joueur phare en attaque sans vraiment s'affirmer comme la star dans le Texas, il a une revanche à prendre à Phoenix. Un rôle de bras droit et moins d'attentes sur ses épaules pourraient l'aider.

Moyenne d'âge : 26,1 ans

Masse salariale : 200,2 millions de dollars (11e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Et si Phoenix était finalement une des bonnes surprises de la saison ? Sans attendre de miracle de ces Suns, dont l'objectif n'est désormais plus d'être performants à court terme, le grand ménage d'été pourrait finalement avoir du bon. L'effectif est évidemment moins impressionnant et dense. Mais il est aussi mieux hiérarchisé, même si les Suns devraient une nouvelle fois évoluer sans meneur de jeu « de métier ».

Jordan Ott était un des architectes de la meilleure attaque de la ligue la saison dernière à Cleveland, pourquoi ne pas imaginer que ses préceptes puissent aussi faire du bien aux Suns ? Les shooteurs comme Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, Royce O'Neale ou Nigel Hayes-Davis pourraient profiter de cette nouvelle philosophie. Sans compter que la dernière fois que Devin Booker a eu le champ libre au scoring à Phoenix, il avait terminé quatrième du vote du MVP en flirtant avec les 27 points, 5 rebonds et 5 passes. Une saison plus plaisante, tout en donnant du temps aux jeunes joueurs d'emmagasiner de l'expérience serait un moindre mal dans l'Arizona.

LE PIRE SCÉNARIO

À l'Ouest, difficile de se faire sa place tant la profondeur de talent est immense. Et si Phoenix ne vise pas à être compétitif, la saison ne doit pas non être sans but non plus, avec des prospects à développer. Une blessure de Devin Booker et/ou de Jalen Green compliquerait tout de même sérieusement les affaires des Suns. L'effectif manque sérieusement de joueurs capables de scorer ou de créer pour les autres.

Gare alors à la cacophonie et à la bouillie de basket dont personne ne tirerait profit. Surtout que Phoenix n'a aucun intérêt non plus à se saborder, puisque son premier tour de Draft ne lui reviendra pas de toute façon, possiblement vers Washington ou Memphis, dans les restes du « trade » décidément cauchemar pour Bradley Beal.

