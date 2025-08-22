Mat Ishbia fait son mea culpa sur la culture des Suns

Bradley Beal et Kevin Durant partis, Brian Gregory et Jordan Ott désormais GM et coach, les Suns ont profondément changé de visage durant l'intersaison. Un lifting nécessaire tant la saison passée fut un calvaire, avec seulement 36 victoires et des vacances à l'issue du 82e match de la saison régulière. Il fallait changer les choses.

Même le propriétaire de la franchise, Mat Ishbia, avait pris la parole, via une lettre à tous les employés, pour annoncer qu'il allait être désormais « extrêmement actif dans les décisions et le management », notamment pour instaurer une culture à Phoenix.

Quand il a pris les commandes des Suns, début 2023, il a manqué de justesse, en estimant que l'équipe n'était pas loin du titre. D'où l'idée de faire venir Kevin Durant puis Bradley Beal, malgré les problèmes sportifs que cela allait engendrer. En repartant de zéro ou presque cet été, il ne veut pas refaire cette erreur.

« On a des jeunes joueurs qui sont sur la pente ascendante et non pas sur la pente descendante. On a des joueurs qui veulent être ici, qui adhèrent à la culture des Suns », analyse Mat Ishbia. « Je peux accepter la critique de ne pas avoir assez défini une culture quand j'ai acheté l'équipe. Elle est très clairement définie désormais. Aucun joueur ici ne comprend pas ce qu'on veut faire, ni aucun coach ou dirigeant. On va créer une équipe pour que les fans soient fiers d'elle année après année. »

Car il va falloir du temps avant que Phoenix ne retrouve les sommets. Le propriétaire a même un modèle à suivre en tête, en WNBA.

« Pendant les deux prochaines années, on va suivre la même trajectoire que le Phoenix Mercury, en jouant dur », annonce-t-il, alors que la franchise de WNBA (dont il est aussi le patron) devrait se qualifier pour les playoffs pour la deuxième année d'affilée cet été.